河南少年腦死隔日移植6器官 母稱進手術室前「手是熱的」 網疑「被活摘」

河南少年腦死捐贈前手掌發熱，一日內火速移植六人，離奇效率引爆活摘質疑。（圖為示意） 圖：翻攝自網路

[Newtalk新聞] 一位中國母親在兒子被推進手術室摘除器官的前一刻，驚覺孩子的手掌竟還發熱，這驚悚的一幕近日在網路引爆恐慌。河南14歲少年倪海超遭判定腦死後，短短一天內其器官便火速移植給６名病患。這種超越醫學常理的配對效率，讓外界強烈質疑這並非單純醫療奇蹟，恐又遭活摘。

這起事件最讓人感到毛骨悚然的，在於違背常理的「極速配對」。有分析指出，要在確認捐贈後的24小時內，迅速找到6位在血型、組織抗原完全吻合的受贈者，機率微乎其微。更遑論這六名病患還必須剛好完成術前各項指標調整，並同時排開醫療團隊的時間進行手術。這種無縫接軌的流程，被不少評論認為若非「提前預定」了器官來源，根本無法在現代醫療體系中實現。

回顧整起事件的時間軸，充滿了令人不安的巧合。根據中國《大河報》指出，倪姓少年於10月11日意外墜樓受傷，在加護病房搶救20多天後，於10月30日被院方告知符合腦死標準。家屬在兩名協調員的引導下，於10月31日簽署捐贈文件。緊接著在11月1日，少年的肝、腎、肺及眼角膜等器官便已被摘除並移植完畢。有網友直言，這種速度連醫療先進國家都難以達成，除非在病患尚未死亡前，受贈名單就已「配對完成」。

除了流程疑雲，家屬親身經歷的現場狀況更令人心寒。引用知乎帳號「大米和小米」的訪談內容，少年的母親表示，10月31日下午探視時，兒子的身體已經冰冷。然而，就在11月1日凌晨4點，院方突然通知家屬孩子「快撐不過去」，隨即將人推往手術室。母親在寒風中追上前去握住兒子的手，卻驚駭地發現掌心傳來的溫度不是微溫，而是明顯的「熱」。這突如其來的體溫變化，讓她當場愣住，無法理解為何前一天冰冷的軀體會突然回溫。

針對家屬的困惑，醫師當下給出的理由竟是「迴光返照」。這個說法立刻遭到輿論強烈反彈，質疑者認為「迴光返照」無法解釋生理上的體溫回升，身體發熱代表血液循環仍在運作，意即人可能還活著。外界更懷疑，為何院方要在凌晨4點這個時間點，急促地宣稱病患危急並立即動刀？種種不合理的跡象，讓「活體摘取」的陰謀論再次甚囂塵上。

