河南最大保時捷中心無預警停業！門市一夜「人去樓空」 車主傻眼

大陸河南省規模最大的鄭州中原保時捷中心突傳停業。（圖／翻攝自微博）

大陸河南省規模最大的鄭州中原保時捷中心突傳停業，門市一夜之間「人去樓空」，引發關注。員工今天（25日）在社群平台發文指出，政府、品牌方、銀行及經銷商集團已介入協調，當天員工社保費用已完成繳納。然而，保時捷中國客服仍回應「目前沒有具體相關信息」，門市經營狀況及消費者權益問題仍充滿不確定性。

《澎湃新聞》報導，此次風波涉及東安控股集團旗下子公司鄭州中原保時捷中心。門市突然停業後，多名車主反映無法提車，部分消費者已支付的購車訂金與預存保養費也無法退回。據了解，當地已成立工作專班，相關職能部門及銀行介入調查並嘗試協調解決。

今天上午，一名認證為「中原保時捷」的員工在社群平台發布影片，顯示自己已恢復打卡上班並領取員工餐。她表示，公司已通知正常上班，後續將持續對接處理問題。該員工也在留言中透露，政府、廠家、銀行與集團高層均已到場協商，並正在籌措資金，呼籲外界耐心等待、不信謠、不傳謠。

同日中午，多名車主提供的內部溝通紀錄顯示，銀行人員已到店協調，員工社保也已補繳完成，店內人員仍正常上班。另有銷售顧問在車主群中表示，多方介入後，現場秩序已有所緩和，店內監控系統亦已恢復運作，品牌方確認該店仍具授權經銷商資格，相關經營數據正在評估中。

不過，保時捷中國與東安控股集團目前均未對外正式說明。中原區商務局表示，目前僅能受理群眾反映並協助協商，若涉及資金或民事糾紛，仍需循司法或公安途徑處理；街道辦事處也證實已成立專班調查，但具體進展仍待公布。對於眾多車主而言，訂金與車輛合格證去向，至今仍未明朗。

