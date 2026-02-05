河南校長與離婚女教師戀愛被免職 網友：政府這也管？

河南省一名陳姓小學男校長近日向媒體反映，他離婚後和同校一名同樣離了婚的韓姓女教師談戀愛，被韓女的前夫知曉後指控他們兩人「存在不正當關係」在網上舉報後，他被以「違背社會公序良俗」等理由免職，韓女則被辭退，後來又發現自己的師德師風考核被認定為「不合格」，嚴重影響升遷，他認為自己和韓女是正常戀愛，不該被如此對待，也不認可這一結果。目前此案已由當地紀委重啟調查。

據大皖新聞報導，2月3日，該名校長陳先生向媒體表示，2023年，離婚多年的他與同校離婚女老師韓某相戀，考慮到工作等原因未公開關係。韓某的前夫周某通過竊取韓某手機隱私獲悉該關係後，聯合家人進行不實舉報，他於2023年11月就遭侮辱誹謗一事報警，周某因在龍安區教育局辦公樓散發20份傳單等行為，被認定為散布他人隱私，處以行政拘留6日。

廣告 廣告

陳先生說，他原以為這樣就沒事了，沒想到前不久發現自己2024年的師德師風考核被定為不合格。他不認可這一結果，認為他與韓某屬於正常戀愛，其前夫發布的內容不實。

龍安區教育局主要負責人回應稱，當時接到舉報後就由區紀委核實，陳先生被免職，並被給予黨內警告處分。依據這一處分決定，其行為違背社會公序良俗，違反職業道德行為，依照考核辦法可直接認定為師德不合格。經了解，陳某離婚後仍與前妻生活在一起。韓某既是學校代課老師，也是會計。對於紀委調查處理結果，陳某當時也曾簽字表示內容屬實。

該負責人提供的「陳某違紀事實材料」中稱：「陳某存在以下違反黨的紀律問題：陳某作為龍安區西高平小學黨支部書記、校長，在填報幹部任免審批表個人檔案中不如實填報其已離婚事實；陳某在和前妻對外以夫妻名義生活期間，又和該校會計韓某(已離異)發生男女關係並被實名舉報，陳某和韓某二人不雅微信聊天引發負面網絡輿情，造成較壞社會影響，陳某行為存在個人生活較重失範並造成不良社會影響」，認定陳某行為構成違紀。

另一份蓋有西高平小學公章的舉報答覆材料提到：陳先生生於1978年，於2011年10月登記離婚；韓某生於1992年，於2022年登記離婚。二人於2023年6月確立戀愛關係。

韓某則稱，事後自己已離開學校，與陳先生無聯繫、無關係，不願再談及此事。

龍安區教育局主要負責人昨表示，目前，當地區委主要負責人已親自安排，將由紀委啟動特殊事件的處理程序，重新梳理此事的處置流程，如有問題會繼續追查。

此事件被媒體披露後，有大批網民直呼「離譜」、「太扯談了」：「雙方都是單身啊，談戀愛沒啥問題吧」，「這有點離譜了，人倆都單身啊」，「連戀愛自由都沒了」，也有網友對陳姓校長對外隱瞞離婚事實且仍與前妻住在一起，對教職人員來說確實不妥。

更多世界日報報導

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定