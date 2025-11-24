「河南王」孫子大婚！台港巨星全到場 新郎新娘背景超狂

娛樂中心／楊惟甯報導

邱淑貞、沈嘉偉夫妻和梁朝偉、劉嘉玲現身參加婚禮。（圖／翻攝自劉嘉玲IG）

台北寒舍艾美酒店日前舉行了一場「世紀婚禮」，現場大咖雲集、星光熠熠，包含梁朝偉、劉嘉玲夫婦、梁家輝、關之琳、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕等港台一線巨星罕見齊聚，讓外界相當好奇新人的背景。據悉，新娘為邱淑貞的姪女，新郎則是關穎的表外甥、「河南王」王任生的孫子，兩人的家族橫跨娛樂、金融與零售版圖，身世背景瞬間成為話題焦點。

新娘出身香港「沈家」 背後為I.T時尚王國

這對新婚夫妻來頭都不小！新娘沈婷婷出身香港「沈家」，是香港時裝零售集團I.T共同創辦人沈嘉偉的女兒、邱淑貞丈夫沈嘉偉的姪女。I.T集團在亞洲時尚圈具有舉足輕重的地位，代理與經營多個國際知名品牌，橫跨精品與潮流市場。邱淑貞婚後淡出演藝圈，但在時尚圈的人脈與影響力仍舊深遠，這回也特別偕家人出席婚宴，為姪女獻上祝福。

新郎家族橫跨政商金融 與國泰、名媛圈都有關係

新郎Justin的家世同樣顯赫，他的父親王尚卿，為丹尼斯百貨集團掌舵人、祖父則是有「河南王」之稱的王任生；母親蔡佳樺則是國泰人壽創辦人蔡萬春的孫女。另，蔡萬春還有另一位孫女是藝人關穎，對此便有網友幫忙整理兩人關係：「就是邱淑貞的姪女，嫁給了關穎的表外甥。」

「河南王」王任生孫子大婚，新郎、新娘背景超狂。（圖／翻攝自劉嘉玲IG）

「河南王」王任生是誰？

而新郎的祖父、被外界稱為「河南王」的王任生，本身更是一段傳奇。出生於河南洛陽的他，年少時因戰亂輾轉來台，曾在教育界服務長達18年，擔任小學老師，後來才踏入商界。從聖誕燈飾產業起家，一步步建立起跨越兩岸的商業版圖。

打造東裕、丹尼斯 躍上《富比士》富豪榜

王任生創立的「東裕國際集團」，聖誕燈產品一度成為美國最大供應商；1997年又在中國鄭州創辦「丹尼斯百貨」，逐步擴展為涵蓋百貨、超市、大賣場與購物中心的零售王國。根據公開資料，丹尼斯百貨在河南地區擁有大量據點，年營收規模驚人。王任生也曾在2021、2022年名列《富比士》台灣前50大富豪榜，身價達21億美元（約660億新台幣）。

「河南王」稱號怎麼來？

至於「河南王」這個稱號從何而來？源自王任生1990年代重返故鄉河南，並在當地深耕數十年的商業版圖。從洛陽設廠起步、隨後於鄭州創立「丹尼斯百貨」，並在河南多個城市設有據點，成為當地規模最大的台資零售企業之一，也因此在兩岸商界被尊稱為「河南王」。

不過，對於這個名號，王任生本人則十分低調。據《CTWANT》報導，他曾在一場私人場合被問起「河南王」的由來，只是笑笑回應：「就剛好我是姓王的河南人！」

「河南王」王任生。（圖／資料照）

台商眼中的王任生是怎樣的人？

在河南台辦與台商圈眼中，王任生不只是成功商人，更是熱心公益、樂於助人的企業家。他長年協助其他台商站穩腳步，也對員工相當照顧。時任花蓮縣長、現任國民黨立委傅崐萁就曾形容他：「他就像一個貴族，一位令人尊敬卻沒有架子的長輩。」

企業都用兒女命名

儘管在商場上叱吒風雲、建立龐大事業版圖，王任生卻極度重視家庭，甚至連企業名稱都以兒女的英文名字為靈感。丹尼斯百貨取自長子王武卿的英文名Dennis；2015年於鄭州開幕的「丹尼斯大衛城」，則源於次子王尚卿的英文名David；而投資約50億元、落腳花蓮的「潔西艾美酒店」，「潔西」二字正是女兒王筱卿的英文名Jessica。

如今王任生已高齡92歲，近年鮮少公開露面，但精神與身體狀態依舊硬朗。今年6月，他回到母校臺東大學，並以名譽博士身分參與畢業典禮，並宣布贊助相關計畫，回饋教育界。



