「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘

娛樂中心／倪譽瑋報導

日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。

22日梁朝偉、劉嘉玲夫妻來台參加婚宴，女神關之琳、邱淑貞與大女兒沈月，還有梁家輝、袁詠儀也是座上賓。而婚禮的主角，新娘「沈婷婷」是邱淑貞的侄女、新郎「Justin」是王任生的孫子，其爺爺有著超狂背景。

王任生生於河南洛陽，靠著經商致富，年輕時創立「東裕國際集團」做聖誕燈生產業務，一度成為美國最大供應商；1997年在鄭州創立「丹尼斯百貨」，將高檔百貨和超市整合。到了2022年，王任生身家高達21億美金（約新台幣660億元），其事業涵蓋了塑膠、化工、房地產、電器等，家族實力雄厚。

過去王任生家族曾被媒體揭露「買房就像買菜」，像是購入仁愛路「帝寶」時，一口氣砸下12億元買3戶，當時媒體報導，整個交涉過程僅花5分鐘；此外，家族也有其他重磅房產，如大安豪宅「明日博」、南港豪宅「日升月恆」等。2022年時王任生90歲生日，沈慶京在「陶朱隱園」頂樓宴客，邀請眾多大咖幫他祝壽。

矗立於台北信義區的陶朱隱園，被稱為「全台最貴旋轉豪宅」。（圖／資料照）

