「河南王」王任生超狂！砸12億買3戶帝寶只花5分鐘 陶朱隱園頂樓辦壽宴

王任生2022年90歲大壽時，沈慶京在「陶朱隱園」頂樓宴客，邀請眾多大咖幫他祝壽。示意圖。翻攝陶朱隱園官網



台北信義區寒舍艾美酒店日前舉辦一場豪華婚宴，梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、關之琳、張清芳、張小燕、張艾嘉等台港巨星出席祝福，「眾星雲集」的場面讓人好奇新人身份，原來新郎Justin是東裕集團「河南王」王任生孫子，女方是來自香港IT集團老闆沈嘉偉的姪女沈婷婷，王任生的超狂背景也再度被翻出。

王任生生於河南洛陽而被稱為「河南王」，1949年來台後先當了18年教師，接著創立「東裕國際集團」做聖誕燈生產業務，一度成為美國最大供應商；1997年在鄭州創立「丹尼斯百貨」，將高檔百貨和超市整合；2022年，王任生事業涵蓋了塑膠、化工、房地產、電器等，身家高達21億美金（約台幣660億元）。

王任生家族曾有「買房就像買菜」的超狂傳說，像是購入仁愛路「帝寶」時，一口氣砸下12億元買3戶，整個交涉過程僅花5分鐘，家族擁有多處豪宅房產，如大安豪宅「明日博」、南港豪宅「日升月恆」等。

除此之外，王任生2022年90歲大壽時，沈慶京在「陶朱隱園」頂樓宴客，邀請眾多大咖幫他祝壽。此次王任生金孫喜宴，台港巨星雲集前來祝賀，足見家族對演藝圈的影響力。

