「河南王」金孫大婚曝超狂背景！台港巨星到場獻祝福
娛樂中心/饒婉馨報導
台北寒舍艾美酒店日前舉行了一場「世紀婚禮」，現場群星齊聚，陣容相當華麗，包含梁朝偉、劉嘉玲夫婦、關穎、關之琳、邱淑貞、張小燕等港台一線巨星罕見齊聚，引發外界好奇新人的背景。消息指出，新娘為邱淑貞的姪女，新郎則是關穎的表外甥、「河南王」王任生的孫子，兩人的家族橫跨娛樂、金融與零售版圖。
新娘沈婷婷（左圖左1）、新郎Justin（左圖右1），家世背景可謂是「強強聯手」。劉嘉玲（右圖最左）也曬出跟丈夫梁朝偉（右圖最右）、新郎父親王尚卿（右圖左2）母親蔡佳樺（右圖右2）合照。（圖／翻攝自劉嘉玲IG）
「河南王」王任生的金孫Justin、沈嘉偉的姪女沈婷婷日前舉辦了一場相當氣派的婚禮。然而，當婚禮賓客陣容曝光後，隨即引發外界探討兩人的家世背景。有網友簡單整理出一句話，整理兩人關係「就是邱淑貞的姪女，嫁給了關穎的表外甥」。新娘沈婷婷出身香港「沈家」，是香港時裝零售集團I.T共同創辦人沈健偉和太太黃彩珊的女兒，I.T集團代理、經營多個國際知名品牌，橫跨了精品、潮流界，在亞洲時尚圈備受尊崇；新郎Justin是王尚卿和蔡萬春的孫女蔡佳樺的兒子，新郎爸爸除了是丹尼斯集團領導者，祖父還是「河南王」王任生，媽媽是國泰人壽創辦人蔡萬春的孫女，而蔡萬春還有另一位孫女是藝人關穎。
劉嘉玲（最左）和老公梁朝偉（最右）也有與新娘爸爸（右2）媽媽（左2）合照。（圖／翻攝自劉嘉玲IG）
新郎的祖父、被外界稱為「河南王」的王任生，從聖誕燈飾業起家，回到老家河南建立零售帝國「丹尼斯百貨」，根據《三立新聞網》報導，王任生也曾在2021、2022年名列《富比士》台灣前50大富豪榜，身價達21億美元（約660億新台幣）。他年紀已高達92歲，近年來極少公開露面，也逐漸將事業交棒給三名子女。新郎的父親，也就是「河南王」二兒子王尚卿，目前在河南管理丹尼斯百貨集團，丹尼斯百貨是河南規模最大的百貨與零售物流集團，擁有上百家分店。
兩對巨星夫妻曬出合照，邱淑貞（最左）狀態被網友誇讚。（最右，沈嘉偉）（圖／翻攝自劉嘉玲IG）
原文出處：93歲「河南王」金孫世紀婚禮！巨星賓客陣容曝光、新人超狂家世成亮點
