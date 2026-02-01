河南男童餵兔被咬斷手指 家長剖肚找不到斷指…原來沒吞下

河南一歲男童日前餵兔子時手指被咬斷，家長將兔子開膛破肚找斷指。「實在是沒有想到，看起來這麽溫順的兔子也會咬人！」近日，河南鄭州仁濟醫院接診了一起兒童被兔子咬斷手指的案例，看似無害的餵食互動，竟演變成了一場斷指再植急救。而對男童爸爸剖兔肚找手指，有網友說，太殘忍了。

大河報報導，鄭州仁濟醫院創傷顯微外科邵高升主任表示，近年來因寵物互動導致的兒童傷害事件屢見不鮮，家長絕不能因動物萌就放鬆警惕，錯誤的互動方式可能釀成大禍。

據住在河南周口的孩子媽媽回憶，這起意外發生時，爺爺奶奶正在廚房做飯，一歲七個月的樂樂（化名）在院子裡玩耍，看到家裡養的兔子，便從地上撿起一個茄子想去餵食，就在他把手指和茄子一起湊到兔子嘴邊時，意外發生了。

「我們聽到哭聲跑出來，孩子食指前面一截帶著指甲蓋，整個都不見了！」樂樂的家人在驚慌中四處尋找，卻尋不見斷指，他們下意識地認為手指被兔子吞進了肚子。情急之下，家人將兔子開膛破肚尋找。然而，一番尋找後依舊一無所獲。最終在籠子的角落裡，發現了那枚僅有黃豆大小的斷指。

家人立刻帶著孩子和斷指趕往當地醫院，但由於當地不具備手術條件，他們被建議「到鄭州試一試」。最終他們來到鄭州仁濟醫院，為孩子贏得了寶貴的救治時間。

「兒童斷指再植手術的難度遠超成人，每一分鐘都至關重要。」邵高升主任解釋道，被動物咬斷的指體，創口往往不規則且汙染嚴重，加上兒童血管極其纖細，手術風險極高。

醫院立刻為男童開通了綠色通道，在急診麻醉下進行了「斷指再植」手術。最終，手術非常成功，孩子的斷指順利成活。「現在已經是術後第16天了，恢復得很好，真的是太感謝醫生了！」孩子的家人激動地說道。

不過，對男娃爸爸剖兔肚找斷指，有網友說，太殘忍了。

