河南違規小學大火釀13死！女老師冒死疏散上百學生「仍重判6年」

2024年河南方城縣獨樹鎮英才學校發生大火，造成13名小學生罹難，近日一審判決出爐，學校創辦人及校長分別被判7年、6年6個月有期徒刑，而協助百位學生逃生的賈姓老師也被重判6年，引發網友熱議。

綜合中國媒體報導，這場火災發生於2024年1月19日晚間，一名8歲學生將打火機帶入校園，意外點燃衣物，火勢迅速蔓延，58歲的賈姓班導師兼宿舍管理員在火災發生後指揮學生逃生，成功協助百餘名學生脫險，不過305寢室仍有13名學生來不及逃生喪命。

學校多項違規害死學生！女老師助學生逃生也被重判

事後調查顯示，英才學校長期存在多項違規事項，包括10人宿舍硬塞33人、校園消防栓無水、煙霧警報器失效、逃生出口被床鋪堵住等，外界質疑校方漠視安全、疏於管理。

近日法院宣判一審結果，學校創辦人李宇被判7年有期徒刑，校長徐向陽被判6年6個月有期徒刑；賈姓教師則因「未有效組織疏散」及「延遲報警15分鐘」被判6年。此外，校方需向每位罹難學生家屬賠償130萬人民幣（大約581萬元新台幣）。

根據中國《刑法》第138條，教育設施重大安全事故罪若後果特別嚴重，處3年以上7年以下有期徒刑。法院指出，此案對社會影響重大，因此依法從嚴處理三名被告，同時規定刑滿後5年內不得從事教育教學相關職業。

判決掀起網友爭論！嘆基層老師陷「兩難處境」

判決一出，引發網友討論，有些人認為8歲兒童無法被究責，對判決不滿，也有人認為不應對基層老師「無限究責」，指出事件凸顯老師的兩難處境，既無權搜查學生物品，卻需為未發現火源負責，若優先報警或依流程上報，也可能受到追責。部分網友則指出，老師薪資偏低，卻肩負高度安全責任，容易增加心理負擔。

英才學校成立於2012年6月，註冊資金107萬人民幣（大約478萬元新台幣），為民辦學校。因此次火災造成13死4傷，該校已被吊銷辦學許可證。



