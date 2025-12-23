河南醫院一上午「11人確診食道癌晚期」 醫痛心：恐活不過5年
陸媒報導，大陸河南鄭州一間腫瘤醫院，醫師本月18日上午做了11個超聲波內視鏡檢查。令人震驚的是，11位患者竟然全部被診斷為「食管癌晚期」。
《杭州日報》報導稱，河南省腫瘤醫院內視鏡診療中心的副主任醫師魏安偉表示，11個病患確診為晚期食管癌，這意味著當中7至8人恐怕活不過5年，「非常痛心！」他也提醒，「天再冷，也別吃太燙的食物，少吃高鹽、燒烤、遠離『重口味』。手接觸到太燙的食物還會躲，食管（食道）是躲不了的」。
報導引述醫生表示，正常食道內壁能耐受的溫度在40℃至60℃之間。一旦遭受過高溫度的熱刺激，食道就容易受傷，甚至被燙傷。長期反覆的熱刺激會破壞食道的「黏膜屏障」，導致黏膜水腫、異型性改變、不典型增生，最終可能引發癌變。
國際癌症研究機構發布的全球癌症負擔數據指出，食道癌是全球十大癌症之一，其發生與日常生活中的不良飲食習慣密切相關。研究表明，習慣吃得燙且又吃得快的人，比吃飯溫度適中且細嚼慢嚥的人，患食道癌風險最高增加近4倍。
報導又提到，數據顯示，食道癌多發於40歲以後的人群。當身體出現食管異物感、吞嚥困難、胸骨後疼痛、聲音嘶啞等症狀可能是食道癌預警。
由於食道癌早期症狀不明顯，容易被忽視。如果出現吞嚥食物時有哽噎感、胸骨後疼痛、食物通過緩慢並有滯留感、咽喉部乾燥和緊縮感以及體重不明原因下降等症狀，應及時就醫。
