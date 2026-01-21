河南高中生持板凳狠砸同學後腦！校方扯「視角問題沒打到」 全網氣炸

大陸中心／綜合報導

河南校園暴力！一名高中生持板凳重擊同學後腦。校方竟扯「視角問題沒打到」全網氣炸：睜眼說瞎話。（圖／翻攝自微博）

中國大陸近日爆發震撼社會的校園暴力事件，位於河南省鞏義市的一所高中，流出一段駭人的監視器畫面。影片中一名男學生竟公然在課堂上，突然抄起厚重板凳朝前座同學後腦猛砸，暴力行徑令人髮指。然而，面對如此明確的霸凌證據，校方與當地官方竟聯手「冷處理」，甚至拋出「只是視角問題，沒打到」的神邏輯，引發全網怒火，群起撻伐官方睜眼說瞎話。

【上課一半突襲 板凳狠砸後腦瞬間全網震驚】

根據網路流傳的驚悚監控影片顯示，這起校園霸凌事件發生於 1 月 13 日。當時這間高中教室正處於正常授課狀態，後排一名身穿黑衣的男學生卻無預警站起，雙手高舉沉重的板凳，助跑衝向前排，對準一名穿著紅衣的同學後腦勺「奪命式」猛砸下去。

廣告 廣告

遭重擊的學生頭部受挫後，整個人僵硬低頭不動，數秒後才顫抖著手緩慢抬起，並摘下眼鏡，畫面極其恐怖。這段「上課突襲」影片在網路瘋傳後，不少大陸網友看了毛骨悚然，直言這根本是「往死裡打」，完全不像同學間的惡作劇。

【傷勢成謎 網傳送ICU官方卻稱「一點事都沒有」】

事件延燒後，受害學生的傷勢成為輿論焦點。一度有網友爆料該生因嚴重腦震盪被送入加護病房（ICU）搶救，生死不明的消息引發各界恐慌，要求嚴懲施暴者的聲浪此起彼落。

豈料，校方與官方的回應卻徹底點燃民怨。地方官媒引述校方人員說法，淡化處理稱受傷學生「一點事都沒有，已經回校上課」，甚至荒謬強調：「實際沒有打到，只是視角問題，那是嚇他的」，並表示僅對施暴學生做出「轉學處理」，企圖大事化小。

【警方未立案 官方說法被痛批「睜眼說瞎話」】

轄區派出所隨後也與校方步調一致，稱事件未造成嚴重傷害且雙方已和解，宣稱影片只是「動作看起來激烈」，至今未對外說明是否立案。這種疑似「低調壓案」的做法讓中國網友氣炸，紛紛湧入評論區痛批。

大量網民憤怒留言直指：「這叫沒打到？簡直睜眼說瞎話」、「人都不動了還說正常上課，這官話真冷血」、「難道真的要出人命才算打到嗎？」更有輿論痛斥官方回應「比暴力本身更令人感到絕望」。

【只被轉學惹疑雲 校園霸凌與背景說浮上檯面】

對於施暴者僅被「轉學」而未受刑罰，也引發外界對該學生「家庭背景」的質疑。網友酸度爆表留言：「轉學是去下一間學校繼續練功嗎？」、「又是哪家的少爺在公學橫著走？」質疑處分過輕完全無法達到懲戒效果。

涉事的民辦學校管理失當，加上危機處理時展現出的傲慢與冷漠，讓該校品牌形象跌入谷底。不少家長憂心表示，真正令人恐懼的不是突發的暴力，而是整個教育體制對於校園霸凌的縱容與事實的掩蓋。

教育部反霸凌投訴專線：1953

更多三立新聞網報導

山上徹也槍殺安倍晉三判無期徒刑！引爆PTT論戰：日本無期等於關到死？

阿蘇山直升機事故2台人失聯！熊本外國客台灣佔三成，安全疑慮引發關注

明朝滅亡前24小時「發生2件怪事」，至今仍讓人想不透

金庸小說五大憾事排名！「小龍女被玷污」非最慘 第一名讓網友心碎

