河南30歲男如廁猝死 妻回憶：5天前身體發出求救信號

近日，河南南陽30歲男子李先生在家中如廁時突然猝死，年紀輕輕驟然離世，引發關注。其妻子彭女士事後回顧，丈夫在事發前數日已多次出現胸痛、呼吸不適等症狀，但因同時患有感冒咳嗽，加上檢查結果未見明顯異常，身體所發出的警訊未被即時察覺，最終釀成憾事。

綜合黃河新聞網、紅星新聞報導，彭女士表示，丈夫過去身體狀況良好，未曾患有基礎疾病，僅在事發前一段時間出現感冒、咳嗽情形，且未伴隨發燒。期間李先生曾服用感冒藥並接受輸液治療，偶爾提及胸悶、胸痛及喘不過氣，夫妻倆皆認為是咳嗽過於劇烈所致，未聯想到其他嚴重病因。

據報導，1月15日李先生病情明顯加重。當日下午，他在家中搬動重物後突發劇烈胸痛，疼痛嚴重到無法站立，隨即前往市區醫院就醫。彭女士回憶，丈夫當時需坐輪椅進入診間。院方隨後安排腹部CT、抽血檢查、心電圖等多項檢查，結果顯示心電圖為竇性心律，胸痛未見明確異常，僅發現右肺結節及肝臟囊腫，其餘臟器結構正常。

彭女士指出，因檢查結果未顯示重大問題，李先生於15日深夜在注射止痛針後返家休息，並認為胸痛可能與搬重物扭傷及連日咳嗽有關。然而，止痛藥效退去後，16日晚間胸痛再次出現，且咳出的痰液中開始帶有血絲。即便如此，李先生仍選擇暫時忍耐，僅前往鎮上醫院輸液緩解，並於18日照常到單位上夜班，19日清晨返家休息。

19日李先生的胸痛與咳嗽症狀仍未明顯改善，夫妻倆原計畫20日向單位請假，再度前往醫院檢查。不料當地19日晚間降下大雪，20日早上道路結冰濕滑，考量出行安全，最終未能成行。彭女士表示，未料當天早晨丈夫在家中如廁時突然猝死。彭女士哭訴，「沒想到悲劇就這樣發生了。」

