河合優實在《旅與日子》遇奇妙邂逅 場景宛如吉卜力動畫他竟害羞了

日本奧斯卡影后河合優實(右)與高田萬作(左)在《旅與日子》上演一段曖昧奇妙的邂逅。（天馬行空提供）

由三宅唱執導、日本奧斯卡影后河合優實演出的《旅與日子》，描述一對男女在一座小島的神祕邂逅。劇組前往神津島拍攝，其中某個場景看起來就像置身吉卜力動畫世界，讓三宅唱驚呼「太帥了」，河合優實則覺得拍攝過程就像參加夏令營，是美妙的經驗。

《旅與日子》是導演三宅唱勇奪盧卡諾影展金豹獎的作品，集結日本首屈一指的實力派演員，把漫畫家柘植義春的兩篇短篇漫畫《海邊敘景》與《哄亞拉洞的弁先生》巧妙結合，搬上大銀幕。

河合優實以電影《那個女孩》《納米比亞沙漠直播中》橫掃日本電影獎多項大獎，並榮登日本奧斯卡影后寶座。此次在片中飾演一位神秘的夏日旅人，穿著度假感十足的洋裝，穿梭在四面環海的小島上，漫無目的走走停停，並與新銳演員高田萬作上演一段曖昧奇妙的邂逅。

廣告 廣告

《旅與日子》一場穿越隧道的場景宛如吉卜力的動畫世界，讓導演三宅唱拍起來覺得很害羞。（天馬行空提供）

對於這個特別的角色，河合優實說，「在片中總是以自己的步調感受島上的新鮮生活，我們只知道她渴望放鬆、逃離現實的心境，但並不知道她從何而來、為何而來，因此她展現出來的姿態特別地瀟灑自得。在現實中，女性要像那樣天真無邪地獨自旅行或許不太容易，但我想她並沒有太意識到自己的性別，而這種狀態讓人感到憧憬。」

為了拍攝夏日之旅的部分，劇組在神津島上共待了兩週。拍攝的節奏很悠閒，除了美麗的海岸線、知名觀光景點，也在許多鮮為人知卻相當有氣氛的山間小路取景。一場穿越隧道的場景更讓導演三宅唱驚呼：「那個地方實在太帥了，拍起來反而有點害羞。因為那裡看起來就像吉卜力的動畫一樣，會不會太完美了呢！」

由於整個島上沒有便利商店，只有一個大型飯店和幾間民宿，劇組也將人力做到最精簡，河合優實更是獨自前往。她笑稱，拍攝過程就像在參加夏令營一樣，是非常有趣的經驗，夜晚甚至可以和大家一起仰望星空，非常美妙。

談到片中與新銳男星高田萬作的曖昧互動，河合優實表示，開拍前和三宅導演討論許久，如果只描繪一對男女在旅行期間的青澀邂逅，好像有點太老套，所以除了兩人不斷地擦肩、錯過，三宅唱也希望大家感受到人與人之間的內在變化。《旅與日子》將於本月12日在台上映。

更多鏡週刊報導

《動物方城市2》創多項首週票房紀錄 導演曝好故事的兩大關鍵

《大濛》奪首週票房亞軍 劉冠廷客串曝片場吃醋內幕

《扶桑花女孩》舞蹈老師怒闖男性浴池討公道 松雪泰子角色原型有台灣淵源