河堤國小人權教育週啟動 四大主題深耕民主與公民素養

為迎接12月10日世界人權日，高雄市河堤國小以「看見兒童、理解世界、從生活實踐人權」為核心，舉辦為期一週的沉浸式人權教育活動。結合國家人權博物館資源與高雄市輔導團教材，透過主題特展、電影賞析、公開授課及大型實境遊戲等多元形式，引領學童在體驗中學習尊重、同理與公民責任。

活動首日展出《我是兒童，我有權利》兒童權利公約主題特展。展覽將公約54條文，轉化為16條兒童易讀版本，並邀請插畫家創作圖像故事，使生存權、發展權、受保護權與參與權等概念變得可親易懂。展場同時引導學生認識兒童權利發展史，包括臺灣白色恐怖時期未成年者遭受迫害的過往，讓學生意識民主自由得來不易。六年級學生紀尚伯參觀後表示，看到過去兒童受到不公平對待感到難過，更珍惜現在能上學、被聽見的機會。

人權電影欣賞選播法國動畫《魔籽公主》，以童話視角呈現戰火中六歲女童杜妮亞被迫成為難民的故事。影片讓學生理解「全球移動」背後的家庭傷痛與生命韌性。四年級學生呂宜芩分享，自己曾覺得搬家很辛苦，但杜妮亞是因戰爭離開家園，「真的好勇敢」。帶領觀影的劉峰榮老師指出，讓孩子看見世界苦難，是為了培養他們的同理心與勇氣。

「全球移動與人權」公開授課按年段設計主題：低年級「嗨！新朋友你好！」認識新住民文化；中年級「讓我們開心在一起學習」探討如何尊重差異；高年級則以「文化大富翁：友善臺灣行」情境，深入討論跨國移動面臨的挑戰。五年級學生羅秉霖課後反思，理解移民有許多不得已的理由，未來會更耐心對待中文不流利的人。教務主任林群峰強調，課程目標是讓孩子真正學會站在他人角度思考。

壓軸活動「高雄人權景點旅遊趣」將課程設計成大型實境大富翁遊戲。學生化身真人棋子，在4公尺見方的地圖上擲骰闖關，透過任務認識高雄在地人權歷史景點。兼任輔導員李佩珊老師觀察，孩子在遊戲中的合作與反思，比單向講述更具學習成效。六年級郭垣希則從中體悟，「人權就是要互相尊重」，即使比賽也會為別組加油。

校長杜昌霖總結，本次人權教育週透過多層次、多視角的活動，讓人權理念從知識內化為生活素養。學校未來將持續結合博物館與社區資源，讓尊重、理解與關懷成為校園文化的核心，培育新一代的世界公民。