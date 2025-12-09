河堤國小人權教育週 啟動

河堤國小配合十二月十日世界人權日舉辦人權教育週，今年結合國家人權博物館的資源與國民教育輔導團人權教育議題分團提供的教材包與高雄人權景點旅遊趣活動，以「看見兒童、理解世界、從生活實踐人權」為核心，打造一系列具深度又貼近學童生活的多元學習活動；透過行動展覽、電影欣賞、世界人權日公開授課，以及大型實境遊戲，讓師生在一週的沉浸式體驗中，以更具體、更感性的方式學習尊重、同理與公民素養，奠定未來公民的基本素質。

廣告 廣告

首先登場的活動是由國家人權博物館提供的《我是兒童，我有權利：兒童權利公約主題特展》，在河堤書齋展出；該展覽以兒童視角重新詮釋《兒童權利公約》五十四條內容，透過林真美老師精煉出的十六條兒童易讀版本文字，再結合十六位國內插畫家的圖像創作，使原本艱澀的條文轉化成貼近兒童語彙的圖像故事。學務主任王瑞裕指出，孩子透過展覽，不只是在讀文字或看圖，更是在理解自己身為兒童的價值與力量，這是非常重要的一課。

接著欣賞由國家人權博物館提供的法國動畫片《魔籽公主》，以溫暖奇幻的視角呈現戰火下的兒童生命故事；片中六歲的杜妮亞深愛她生活的阿勒坡古城，卻因戰爭爆發不得不與祖父母踏上逃離家園的旅途，她手中的黑種草籽與神話中的公主象徵著希望，也陪伴他們跨越危險與恐懼。電影透過童話語氣，呈現移民、難民議題背後的情感重量，讓孩子理解「全球移動」對家庭與生命造成的衝擊。

世界人權日教材包公開授課則以「全球移動與人權」為設計主軸，分別由擔任高雄市輔導團人權教育議題召集人的杜昌霖校長，以及二位專任輔導員盧佳瑋主任及蔡馨儀老師分年段授課。低年級以「嗨！新朋友你好！」為主題，帶領孩子認識不同文化的新住民朋友；中年級以「讓我們開心在一起學習」為主軸，引導學生理解在多元族群相處中如何尊重差異；高年級則進入「文化大富翁：友善臺灣行」情境，以更進階的跨國移動、人權保障與文化理解為核心。

最後登場也最受學生喜歡的是「高雄人權景點旅遊趣」，這個活動是以大型實境大富翁遊戲的方式，帶領學生在趣味挑戰中認識高雄的人權景點與歷史；該課程以四公尺×四公尺的巨大遊戲地圖帆布為主場景，由學生親自扮演「真人棋子」，透過擲骰子、抽卡、朗讀、搶答、完成挑戰任務等活動，逐格探索高雄在地重要人權事件。

杜昌霖校長表示，第一次辦理人權教育週的活動，透過四大主題活動，從「認識權利」到「理解他人」、從「在地出發」到「看向世界」，以多層次、多視角的方式讓學生在生活情境中接觸人權、理解人權並實踐人權；此外，教育不只是教孩子知識，而是教他們如何成為善良、正直、懂得尊重的公民。