河堤國小品格教育綻放光芒

高雄市河堤國小長期重視品格教育的推動，透過榮譽制度鼓勵學生從日常生活中實踐善行與責任感，培養良好品格與正向學習態度；感謝高雄市社福慈善總會自十年前在張美煌理事長帶領下推動「新生代希望工程-品格教育之綠光‧幸福A學生」計畫，將品格教育的種子撒播至高雄市十多所國小，為校園注入溫暖而深遠的影響力。（見圖）

目前擔任聖音慈善會張美煌理事長說明，推動「新生代希望工程-品格教育之綠光‧幸福A學生」計畫的初衷，是希望透過愛與陪伴，讓孩子從小建立正確的人生價值觀；她認為知識可以透過學習獲得，但良好的品格卻是一輩子最珍貴的資產，期盼孩子們能將誠實、負責、感恩、尊重等美德落實在日常生活中，養成自我期許、自我約束與自我成長的能力，未來成為對家庭、學校及社會有貢獻的人。

河堤國小杜昌霖校長表示，在桂林國小服務時便參與該計畫，來到河堤國小後持續推動，深刻感受到榮譽制度對學生品格養成的正向影響；學生透過日常行善、服務同學、遵守規範及展現優良品德獲得榮譽點數，累積達標後即可參與「與校長午餐約會」活動，享用麥當勞餐點。孩子們為了爭取這份榮耀，更願意主動做好事、說好話、存好心，讓校園充滿溫馨與善的循環，這四年來，得此殊榮的學生，一學期比一學期多人達標，感謝聖音慈善會經理監事會議同意追加預算，讓達標學生在期末都能被獎勵。