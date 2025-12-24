河堤國小學生報佳音 送暖高榮病友

為了培養學生的社會關懷能力與公民責任，河堤國小五年級學生於聖誕佳節前夕前往高雄榮民總醫院，展開「聖誕報佳音快閃活動」；報佳音的場域包含醫療大樓大廳、門診皮膚科、高齡大樓批價大廳、復健科與日照中心等多個區域。高雄榮民總醫院陳金順院長提到，學生以歌聲、祝福與小禮物陪伴病患及長者，為醫院注入濃濃的節慶氣息，撫慰病友之外，也為整個醫療團隊帶來活力。（見圖）

該活動由高雄榮總社工室協助下，河堤國小五年級學生在老師與行政團隊帶領，按照規畫分組前往不同樓層與診區進行表演，部分小組更在日照中心許文娟社工指引下陪伴長者進行小遊戲、才藝表演、疊杯、帶動唱與互動交流。孩子們雖在陌生環境中略顯緊張，但一開口唱歌，立即吸引病患、家屬與醫護人員的目光，場面溫馨動人。

河堤國小杜昌霖校長表示，報佳音不只是音樂展演，更是一堂深具教育價值的生命課；教育不只發生在課堂，更在真實的社會情境中，孩子在醫院看見不同年齡與需求的人，透過一首歌、一個祝福帶給他人力量，也同時學習到同理、尊重與付出。這樣的經驗將成為學生成長過程中非常重要的養分。

負責指導英語歌唱的王老師指出，學生們在排練與實際演唱過程都展現高度投入與成熟的一面，孩子們非常努力，不只把歌曲練好，還會主動提醒彼此英文咬字、注意音量。導師陳慧頎說，看到學生在日照中心陪伴長者時，他們牽著長者的手、輕聲問候，那份真誠讓人十分感動，在學校練習表演節目時的辛苦都值得了，看見孩子能在服務中成長，就是教學最大的收穫。

高雄榮總社工室曾耀毅主任與日照中心也高度肯定這次活動，孩子們帶來的活力，是中心長者最期待的禮物，除了歌聲，他們願意陪伴長者聊天、按摩、互動，讓長者感受到自己被重視、被看見；這種跨世代的交流對長者非常重要，也讓醫療空間增添了平安與希望的氣息。