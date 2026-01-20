河堤國小幼兒園溫馨圍爐迎新年 局長校長戴財神帽發紅包

教育局長吳立森參與杜昌霖校長一同戴上象徵喜氣的財神帽，逐一發送紅包給每位幼兒。 （記者王正平翻攝）

記者王正平/高雄報導

高雄市各級學校二十日舉行休業式，河堤國小附設幼兒園並結合年節文化與課程學習，於期末前舉辦「溫馨圍爐」活動，透過貼近生活的節慶情境，將語文學習、社會情緒教育與傳統文化自然融入日常課程，陪伴孩子在祝福、分享與團圓中，感受學習的溫度。

這埸活動特別邀請教育局長吳立森參與，與杜昌霖校長一同戴上象徵喜氣的財神帽，逐一發送紅包給每位幼兒；糼童們高興的說出自己準備的吉祥話，如新年快樂、年年有餘、平安健康、步步高升等祝福金句，紅包皆由孩子於課堂中親手製作並彩繪，老師再放入金幣巧克力，小朋友收到後迫不及待地打開，臉上洋溢純真的喜悅。

吳立森局長表示，自己是三個孩子的父親，其中兩位孩子正就讀幼兒園，更能深刻體會幼教階段對孩子成長的重要性，尤其河堤國小用心規劃具教育意義的年節活動，讓孩子能在學其未與同學一起圍爐，是非常珍貴的學習經驗，也讓家長能安心把孩子交給學校照顧，稱讚河堤國小親師生都很幸福。

杜昌霖校長表示，幼兒園階段是孩子學習情緒表達與社會互動的關鍵時期，透過圍爐這樣貼近生活的活動，孩子在「一起吃」的過程中，自然學會輪流、等待、分享與感謝，將品格教育與社會情緒學習融入日常生活，讓教育在真實的生活情境中發生。

幼兒園許立姈主任表示，活動前，教師於課程中引導孩子認識年節吉祥話的意義，親手書寫四字祝福、剪貼「春」字，並透過團體討論為圍爐鍋物命名。孩子們從發想到完成，歷經討論、表達與合作的學習歷程，展現出良好的語言表達能力與同儕互動經驗。

活動中，幼兒以小組方式圍坐共享圍爐時光，每一鍋都被孩子賦予溫暖的名字，如「平安鍋」、「幸福鍋」、「歡樂鍋」、「團圓鍋」，童言童語中蘊含對生活的美好想像。這場活動亦特別邀請家長到校與孩子同桌圍爐，親子共同參與，校園內洋溢著年節喜氣與歡樂笑聲，展現家庭與學校攜手共育的幸福畫面。

幼童高亞棠開心表示，今天可以和爸爸媽媽一起在學校圍爐很開心，自己那一組的鍋物叫做「幸福鍋」，還有向局長說吉祥話「步步高升」，局長誇讚我好棒，且發紅包給我，我好高興。

家長李玄景說，平時較少有機會走進孩子的學習現場，今天能與孩子、老師與同學一起圍爐，感受到學校滿滿的用心。看到孩子勇敢表達祝福、學會分享與關心他人，深刻感受到孩子在幼兒園學到的不只是知識，更是一份溫暖待人的態度。

幼兒園蔡麗治老師表示，學校以「生活即課程」為核心理念，透過節慶文化與生活經驗，引導孩子在有溫度的活動中學習表達情感、參與團體。期盼藉由這場溫馨的期末圍爐活動，陪伴孩子在笑聲與祝福中為學期畫下圓滿句點，也為下一段學習旅程累積滿滿的信心與溫暖能量。