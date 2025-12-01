河堤國小新舊校歌爭議 蔣萬安：尊重各校自主程序

（中央社記者黃麗芸、楊淑閔台北1日電）北市議員劉耀仁今天說，河堤國小舊校歌歌詞有「堂堂正正的中國人」，已製作新校歌，校長卻要求學生唱舊歌。台北市長蔣萬安說，不應對校歌政治審查，尊重各校自主程序。

台北市議會下午進行市政總質詢，民進黨市議員劉耀仁表示，蔣萬安自稱台灣人、中華民國國民、中華民國台北市長，為何中正區河堤國小的校歌歌詞內，還有「成為堂堂正正的中國人」字眼。

劉耀仁說，2年前校務會議認為這段歌詞不合時宜，成立校歌修正小組，並讓家長會和教師會加入，還自籌款項製作新校歌「河堤之歌」，全校已唱誦2年多；但新任校長竟要求學生學唱舊校歌，推翻眾人苦心，應盡快處理。

台北市教育局長湯志民答詢表示，校歌原本是由學校自訂，後來透過校務會議再編寫「河堤之歌」新曲，若經校務會議通過是予以尊重。

劉耀仁追問，若北市各級學校校歌出現「要成為堂堂正正中國人」歌詞是否適當，且河堤國小校務會議都已通過，現任校長卻要推翻先前規定。

蔣萬安表示，尊重各個學校自主的決定，每校都有相關規定和程序自做決定，包括校歌、校徽和校名，同樣任何修訂也要尊重師生和歷屆校友的意見及看法，不應對學校校歌進行政治審查，尊重每個學校自主程序決定。

劉耀仁說，學校家長認為，應讓新校歌繼續唱，舊校歌就留在校史館和網站並存，但現階段不要再叫學生唱舊校歌，不要再荼毒學生，且也沒有召開新的校務會議更新決定。

湯志民表示，會尊重學校的決定，因有經過校務會議討論，有和學生及老師進行說明。（編輯：蕭博文）1141201