河堤國小獲聖音慈善會連續四年贊助榮譽制度經費獎勵學童

杜昌霖校長（右一）感謝高雄市聖音慈善會連續四年支持河堤國小榮譽制度，讓孩子們留下難忘且珍貴的學習回憶。 （河堤國小提供）

記者王正平/高雄報導

高雄市河堤國小長期重視品格教育推動，獲聖音慈善會連續四年贊助榮譽制度經費獎勵學童；校長杜昌霖指出，高雄市社福慈善總會自十年前在張美煌理事長帶領下推動「新生代希望工程－品格教育之綠光．幸福A學生」計畫，將品格教育的種子撒播至高雄市十多所國小，為校園注入溫暖而深遠的影響力。

杜昌霖校長表示，在桂林國小服務時便參與此計畫，來到河堤國小後持續推動，深刻感受到榮譽制度對學生品格養成的正向影響。學生透過日常行善、服務同學、遵守規範及展現優良品德獲得榮譽點數，累積達標後即可參與「與校長午餐約會」活動，享用麥當勞餐點。孩子們為了爭取這份榮耀，更願意主動做好事、說好話、存好心，讓校園充滿溫馨與善的循環，這四年來，得此殊榮的學生，一學期比一學期多人達標，贊助的經費已不足，感謝聖音慈善會經理監事會議同意，追加預算，讓達標的學生在期末都能被獎勵。

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杜昌霖特別感謝高雄市聖音慈善會連續四年支持河堤國小榮譽制度，贊助學生與校長午餐約會的麥當勞餐點，讓孩子們在獲得肯定與鼓勵的同時，也留下難忘且珍貴的學習回憶。

對許多孩子而言，這不只是一份餐點，更是一份榮譽與成就感的象徵，代表自己努力實踐好品格所獲得的肯定。

此外，自去年開始，將獎勵範圍擴大至參與學習扶助的學生，只要通過科技化評量，也可獲得獎勵，希望鼓勵孩子不僅品德表現優良，也能在學習上持續精進，建立自信與成就感。透過品格教育與學習扶助雙軌並進，讓每位孩子都能找到自己的亮點與價值。

聖音慈善會張美煌理事長表示，推動「新生代希望工程－品格教育之綠光．幸福A學生」計畫的初衷，是希望透過愛與陪伴，讓孩子從小建立正確的人生價值觀，她認為知識可以透過學習獲得，但良好的品格卻是一輩子最珍貴的資產，期盼孩子們能將誠實、負責、感恩、尊重等美德落實在日常生活中，養成自我期許、自我約束與自我成長的能力，未來成為對家庭、學校及社會有貢獻的人。

榮獲本次與校長午餐約會獎勵的五年級陳同學開心地說「我平常會主動幫忙老師和同學，也會努力做好自己的本分。能夠得到這份獎勵，我覺得很有成就感，也謝謝老師常常鼓勵我，以後我會繼續努力做好每一件事。」另一位四年級林同學則分享「今天能和校長一起吃麥當勞真的很開心，這是我靠自己的努力換來的榮譽。我也要感謝爸爸媽媽平時教導我要有禮貌、會感恩，未來我希望能集到更多榮譽點數，成為同學學習的好榜樣。」

家長會林素慧會長表示，榮譽是我們的第二生命，追求榮譽的人責任心更強，也更能建立自信心與成就感；感謝高雄市社福慈善總會與聖音慈善會所有關心教育的社會善心人士，長期投入資源支持學校教育工作，讓愛與善的力量持續在校園中傳遞。未來河堤國小將持續結合社會公益資源，共同打造充滿關懷、感恩與希望的學習環境，讓孩子在品格與學業上穩健成長。相信每一張榮譽卡的背後，都是一次善行的累積；每一次獎勵的背後，都是一份愛的傳遞。當學校、家庭與社會共同攜手灌溉，品格教育的種子必能在孩子心中生根發芽，綻放出屬於河堤國小最美麗的綠光與幸福。