河堤國小用桌遊學永續 翻轉未來海洋命運

為讓孩子從小理解海洋環境的重要性，高雄市河堤國小於四年級課程中導入由郭賢忠老師、曾滋玹老師設計的海洋永續桌遊《水池裡面的虱目魚》，以「玩中學」的方式引導學生認識過度捕撈、漁業永續與環境資源之間的關聯。課程現場熱鬧又專注，孩子在遊戲策略與互動中，看見海洋正面臨的真實挑戰。

一項全球科學研究指出，若過度捕撈情況持續惡化，二０四八年後海洋中可能不再有可供捕撈的魚類；面對這項驚人預測，河堤國小希望以更貼近孩子的方式讓議題變得可理解、有感受。桌遊將真實漁業場景轉化為遊戲機制，玩家必須在「買魚給家人」與「保護資源」之間做抉擇，每次行動都會影響魚池狀況與市場變化，讓學生自然地理解「選擇」與「結果」之間的關係。

杜昌霖校長表示，永續不是口號，教育要讓孩子願意靠近議題。學校一直努力打造孩子與世界連結的視野，而環境教育尤為重要。現在的孩子是未來海洋的主人，也是未來資源使用的決定者。永續不能只是課本上的名詞，而要變成他們真正感受得到的事情。這次的桌遊課程以孩子最熟悉、最喜歡的方式呈現，讓他們真的看見，如果人類不停地索取，海洋會變成什麼樣子。這款桌遊把嚴肅議題轉成孩子樂於參與的活動，讓他們真正看見海洋的變化，也願意去思考自己能做什麼。

桌遊設計者暨帶領桌遊的曾滋玹老師指出，海洋議題往往離孩子很遠，因此她選擇以遊戲方式拉近距離。當孩子在遊戲裡看見魚越抓越少、魚池快空了，那種震撼比任何講述都還要深刻。她也強調，「喜歡」是行動的起點，希望孩子在愉快的體驗中，自然培養對海洋的關心。

導師劉育君老師在旁觀察，她表示此次課程也融入高雄在地海域事件及常見水產品，讓孩子能連結自身生活環境，重新理解海鮮與海洋資源的關係。透過策略合作與角色扮演，學生不僅學到永續漁業的概念，更學會在選擇前停下來思考：「我這樣做，海洋會變成什麼樣？」透過桌遊，學生不只是理解了「什麼是過度捕撈」，更理解「選擇會改變世界」。

學生李彥廷說，我覺得這次的海洋桌遊課很好玩，因為我們從中學到很多知識，像是了解到某些魚逐漸滅絕，還有如何避免讓魚滅絕，玩遊戲中又可以動腦還可以學知識，真是太棒了」；學生蔡宥榆則表示，謝謝老師教導我玩桌遊，透過買賣魚的卡牌來學會什麼魚可以吃，什麼魚不適合吃。今天的遊戲也教了我什麼是食物鏈，什麼是高階層的魚，收穫很大。」

這次的桌遊課程由多個單位及企業共同促成，在國立中山大學管院USR「產學合創‧在地共榮–永續協作平台2.0」支持下，並由「玩轉海洋永續力—海洋永續桌遊設計與推廣」計畫執行。希望透過一次遊戲開始的思考，能在孩子心中埋下關心海洋的種子，讓永續不只是環境議題，更成為日常生活的一部分。未來，這群孩子將帶著對海洋的理解走進生活，從下一餐、下一次購買、下一個念頭開始，他們不只學會玩一款桌遊，也學會了與地球同行的方式，小小的行動終將為海洋帶來真正的改變。