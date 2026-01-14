河堤國小辦SEL×國際教育週 讓孩子用英語說出情緒

為落實市政施政藍圖並呼應教育部去年起推動、為期五年社會情緒學習（Social Emotional Learning, SEL）重點政策，高市府教育局積極整合市府資源，系統性推動各級學校深化SEL課程與教學實踐，其中，河堤國小作為高雄市推動社會情緒學習的中心學校，於昨（十四）日辦理「SEL×國際教育週-一起閃耀（Together We Shine）」主題活動，結合英語課程與國際教育內涵，展現高雄市以學生全人發展為核心，引導學生在真實情境中學習表達情緒、理解他人與建立自信，讓品格教育與心理健康教育落實於每日學習之中（見左圖）。

此外，教育局也將於寒假一開始挹注專案經費，於河堤國小攜手國立臺灣師範大學開設「社會情緒學習教師在職進修專長增能學分班」，預計培訓四十位對推動SEL具高度熱忱的校長、主任、組長及教師，透過系統化專業進修，強化高雄市校園推動SEL的專業能量與永續發展。

教育局長吳立森表示，面對快速變遷的社會與多元挑戰，教育不僅要培養學生的學科能力，更應扎根其情緒素養與人際能力；教育局高度重視社會情緒學習在各級學校的推廣，並將SEL視為培養學生全人發展與未來關鍵能力的重要基石。文藻外大陳念霞教授說明，社會情緒學習是孩子面對未來學習與生活的重要基礎，透過英語學習結合情緒覺察與人際互動，能協助學生在安全、有支持的環境中練習表達自我、理解他人，進而建立自信與良好溝通能力。

校長杜昌霖指出，該活動依據不同年級學生的發展需求，精心設計多元且循序漸進的學習內容，透過遊戲、角色扮演、情境對話與闖關體驗，引導學生學習辨識情緒、表達感受，並在互動中練習傾聽與尊重；孩子們在「做中學、說中學」的歷程中，不僅提升英語學習動機，更深化對自我與他人的理解。

家長會林素慧會長提到，河堤國小長期重視學生的品格發展與心理健康，這次透過SEL結合英語與國際教育，讓學習不再只是語言輸入，而是生活實踐；感謝學校和文藻外大合作，讓河堤的學生不只是學會英文單字或句型，更能在日常生活中做出善意的選擇，成為懂得關心他人、肯定自己的孩子。

「Together We Shine」不僅是一句活動口號，更是一種校園文化的實踐，未來學校將持續深化SEL與課程教學的結合，並串聯國際教育、數位學習與閱讀教育，打造溫暖而有支持力的校園環境，陪伴每個孩子在成長道路上穩健前行、一起閃耀。