河川地當廢料垃圾場 中檢「淨土專案」逮22人

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

以陳姓男子為首的棄土集團，長時間在彰化、雲林、南投等地的多處河川地非法傾倒營建廢棄物，非法傾倒、掩埋之廢棄物面積合計 逾 5166 平方公尺（約相當於13個籃球場），體積逾 16204 立方公 尺（約相當於7座奧運規格游泳池），台中地檢署執行「淨土專案」查緝22人到案、搜索23處所，向台中地方法院聲請羈押禁見6人均獲裁准，另13人具保，並查扣拖車2台、曳引車4台、挖土機1台、無線電及手機等犯罪工具。

中檢表示，114年2月，透過台灣高檢署推動之國土區域跨域聯防機制，接獲嘉義地檢署通報國土情資，指嘉義縣水上鄉赤蘭溪河川地遭不法棄置營建混合物及廢塑膠混合物等大量廢棄物，經研判其產源疑似來自中檢轄區建築工地。

檢察長張介欽獲悉後高度重視，鑑於河川生態之維護攸關民生福祉及國民健康，為防杜珍貴水資源遭受不當污染，即指示國土組主任檢察官吳錦龍、執行秘書檢察官黃芝瑋，結合已推動的「淨土專案」，指揮保七總隊第三大隊中區中隊、台中市刑事警察大隊，同時結合環境部環境管理署中區環境管理中心、台中市政府環境保護局、南投縣政府環境保護局、南投縣政府工務處及經濟部水利署第四河川分署等單位，組成跨機關專案小組，深入偵辦。

經專案小組擴大調閱相關資料並進行動態蒐證，確認廢棄物來源後，先於114年 5月15日破獲郭姓父子於臺中市西屯區非法經營廢棄物轉運站案件，續進一步鎖定長期載運廢棄物至中、南部多處河川地傾倒之非法車隊。

專案小組再於同年9月2日深夜展開埋伏行動，在南投縣濁水溪河床地當場查獲蔡姓、陳姓、蕭姓等3名嫌犯正在棄置營建混合物及廢塑膠混合物，隨後接續發動4波查緝行動，成功瓦解非法廢棄物棄置集團。

共計動員超過百人次，查緝22人到案、搜索23處所，向台中地方法院聲請羈押禁見6人均獲裁准，另13人具保，並查扣拖車2台、曳引車4台、挖土機1台、 無線電及手機等犯罪工具。

專案小組持續追查後，另發現該非法車隊傾倒廢棄物之地點，除南投縣濁水溪及嘉義縣水上鄉赤蘭溪等河川地外，尚包括彰化縣芬園鄉烏溪、貓羅溪、雲林縣莿桐鄉新虎尾溪，以及雲林縣虎尾鎮惠來生命園區附近空地等處。

經初步估算，目前已開挖之赤蘭溪及濁水溪河床南、北岸等河川地，遭非法傾倒、掩埋之廢棄物面積合計超過5166平方公尺（約相當於 13 個籃球場），體積逾 16204 立方公 尺（約相當於 7 座奧運規格游泳池），回復原狀所需費用粗估至少新台幣7291萬元。

專案小組現已再結合彰化縣環境保護局、經濟部水利署第三河川分署及水利署中區水資源分署，就前開彰化、雲林地區相關河川地及空地遭非法傾倒、掩埋部分，持續釐清實際損害規模與範圍。

