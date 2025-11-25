河川廢棄物最新調查出爐 垃圾減量有效改善 但有更多「垃圾熱點」需清除

為守護河川與海洋環境，富邦人壽與荒野保護協會今年再度攜手推動「河川廢棄物快篩調查」，腳步首度深入宜蘭蘭陽溪，並同步在新竹頭前溪及大台北淡水河進行複查，橫跨三縣市完成全年流域踏查。

荒野保護協會從2021年起已投入六大流域守護行動，串聯企業志工、地方民眾與公部門力量，累積推動垃圾減量及熱點改善成效。今年近百位公民科學家加入，調查結果顯示各地保育意識提升、部分河岸持續維持良好環境，但海岸段仍受漁業廢棄物及非法棄置衝擊，凸顯持續行動的重要性，公私協力正逐步讓「乾淨的河、藍色的海」從願景走向現實。

河川垃圾依舊是老問題 串連更多人盤查

根據環境部統計，去年台灣平均每人的每日廢棄物產生量已達1.37公斤，確保垃圾受到妥善處理、避免污染自然環境更顯當務之急，富邦人壽與荒野保護協會已連續第5年攜手推動「河川廢棄物快篩調查」，今年同步前進宜蘭蘭陽溪調查、新竹頭前溪複查及大台北淡水河年檢，實現踏查關懷台灣東部、橫跨三縣市重要流域目標，調查結果也凸顯多年的專案深耕及公私協力投入，不僅帶動河川保育觀念於各地紮根，更促進垃圾減量、熱點改善等實際成效。

荒野保護協會理事長李騏廷表示，荒野的初衷，在最早啟動計劃是不只是著眼再廢棄物的揭露與清運，更是要民眾與公私部門的參與，共同關心河川。感謝富邦的支持，從志工開頭到現在有系統的管理相關專案，並與各個公部門共同看見河川問題。

水利署一分署長董志剛指出，丟棄廢棄物的狀況依舊，把這些熱點盤點出來，處理速度可以更快，幫助政府單位提升效率，如果能讓廢棄物清理簡全，化被動為主動，讓環境更為清潔。

河川垃圾熱點 今年擴大調查範圍仍需加強清理

淡水河流域作為大台北民眾最重要的親水休憩廊帶，為防範人類生活不經意棄置或堆積垃圾破壞水環境，今年再由明志科技大學與海洋科技大學師生、新北水巡隊及各界民眾共同執行連續第3年的年檢。

調查範圍擴大為河岸段全長353.5公里（包含大漢溪、新店溪、基隆河、淡水河、大窠溪、南勢溪，並加入鶯歌溪、瓦窯溝、十八份坑溪、公司田溪），總計發現339,955公升垃圾，以每袋14公升垃圾換算，平均每公里78.7袋垃圾，污染程度維持C級（稍髒），佔近6成的一次性飲食塑膠廢棄物亦是主要垃圾類型，反映塑膠為跨流域所面臨的共同挑戰。

而持續觀察垃圾熱點變化，也發現去年公布主要熱點清理率達69.2%，其中新店溪左岸垃圾減量88.6%、大窠溪垃圾減量80.7%等最為亮眼，但發現成袋垃圾及大型家俱被廣泛棄置於新店溪右岸、大窠溪右岸、南勢溪、鶯歌溪、瓦窯溝及十八份坑溪等近居住區支流，並有隱蔽大型垃圾污染大漢溪右岸及北勢溪，且每年調查提出的垃圾熱點「關渡大橋」、「蘆洲區」及「社子島」仍須持續強化清運及監督維管。

宜蘭蘭陽溪調查：河岸相對乾淨仍藏隱蔽垃圾 重點式清運能移除80%垃圾

宜蘭蘭陽溪流域的出海口為水鳥保育區，上游河段若發生污染將對這片珍貴自然資源造成傷害，也更突顯透過川廢調查解析垃圾分布熱點、數量及種類的重要性，今年透過執行河岸段（包含宜蘭河、蘭陽溪、羅東溪、冬山河）及出海口全長152公里踏查，總計發現 307,972公升垃圾，以每袋14公升垃圾換算，河岸段平均每公里81袋垃圾污染程度為C級（稍髒）相對乾淨，顯見在地居民環保意識及公部門維護成效佳，然而海岸段平均每公里384袋垃圾污染程度達D級 （髒亂），尤其漁業活動廢棄物問題須被多加留意。

另經統計分析垃圾熱點有八成垃圾集中21.8%的河段，分布集中於「冬山河出海口」、「冬山河上游」及「羅東溪上游」等河段，即使非人口密集生活區域，仍見不少塑膠瓶罐容器、塑膠袋（含食品包裝袋）散落，並有惡意棄置成袋垃圾、衣物與家俱等傾倒堆積，甚至發現過往漁業活動、營建工程所留廢棄物藏匿，公部門若能重點式清運將能有效移除大部分垃圾。

