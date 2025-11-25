河川廢棄物調查 免洗食器最多

荒野保護協會25日發表河川廢棄物調查成果，首進東部流域調查蘭陽溪流域。記者黃義書／攝影

荒野保護協會昨公布最新河川廢棄物快篩調查成果，針對宜蘭蘭陽溪、新竹頭前溪及大台北淡水河進行調查，發現一次性飲食塑膠廢棄物仍是主要河川廢棄物類型，其中大台北淡水河、新竹頭前溪為複檢，整體垃圾量雖有下降，但仍有新的垃圾熱點出現；蘭陽溪則有八成垃圾集中在冬山河出海口等非人口密集生活區域。

荒野保護協會海洋專員徐曉珺表示，今年首度執行蘭陽溪河岸段，包含宜蘭河、蘭陽溪、羅東溪、冬山河及出海口全長一五二公里調查，總計發現卅點七萬公升的垃圾，以每袋十四公升垃圾換算，河岸段平均每公里八十一袋垃圾，汙染程度為Ｃ級「稍髒」，海岸段平均每公里三八四袋垃圾，汙染程度達級「髒亂」，尤須留意漁業活動廢棄物。

廣告 廣告

徐曉珺還提到，垃圾熱點部分，有八成垃圾集中於冬山河出海口、冬山河上游及羅東溪上游等河段，即使非人口密集生活區域，仍可見不少塑膠瓶罐容器、塑膠袋散落，並有惡意棄置成袋垃圾、衣物與家具等傾倒堆積，甚至發現過往漁業活動、營建工程所留廢棄物藏匿。

新竹頭前溪部分，今年複查河岸段包含油羅溪、上坪溪、頭前溪、舊港橋下、豆子埔溪、鳳山溪及出海口，全長二○五公里範圍，發現流域垃圾總量降至五十點七萬公升，減幅高達百分之六十三，然而也出現新的垃圾熱點，集中分布頭前溪出海口、國道三號橋下及鳳山溪右岸，而河岸段的一次性飲食塑膠廢棄物仍占大宗，如塑膠瓶罐容器、塑膠袋、免洗餐具等。

大台北淡水河部分，明志科技大學通識教育中心講師陳志霖表示，今年調查範圍擴大為河岸段全長三五三點五公里，總計發現卅三點九萬公升垃圾，平均每公里約七十八點七袋垃圾，一次性飲食塑膠廢棄物同樣是主要垃圾類型。

【看原文連結】

更多udn報導

台灣1老街「像貧民窟」？網揭國旅敗筆關鍵：好牌砸爛

生前曾求情…北韓亮麗女軍人被性侵殺害 3學生遭立即處決

幾歲才能找到「能一直做下去」工作？ 網揭殘酷真相

37歲「球王太太」曬性感身材 生三寶仍維持緊實線條