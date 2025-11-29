河床暴漲高過堤防 花蓮明利村遭洪水溢流主因曝光

馬太鞍溪左岸河川堤防加固。加強河道安全，預防大水溢流至村落。（王志偉攝）

馬太鞍溪除堤防加固，水利署持續清淤。（王志偉攝）

馬太鞍溪上游堰塞湖遭9月、10月兩次颱風豪雨溢流，水利署長林元鵬指出，兩次颱風累計下移土石量約3萬立方公尺，但上游仍滯留約2.1億立方公尺，下游量約只占總量2成，預期未來10至20年仍將面臨長期土砂挑戰。水利署將與上游林業及自然保育署合作強化穩砂、固砂措施，下游則持續調整堤防高度並加速疏濬，到場視察的行政院長卓榮泰要求持續掌握工程進度，要注意明年颱風防汛期前工程進度。

林元鵬指出，10月鳳凰颱風洪水進入明利社區原因已確認，經航拍測量該河段淤高5至7公尺，造成河床高度超越既有堤防高1至2公尺，達300公尺以上寬度，才致使洪水直接溢流入明利村，堤防構造均完好並無損壞，「因泥砂量一次性下移過大，而抬升河床高度造成」。

行政院長卓榮泰視察馬太鞍溪左岸堤防，水利署長林元鵬說明堤防工程。（王志偉攝）

水利署已緊急構築臨時堤防，目前完成約600公尺，加高幅度達5至10公尺，並施作土堤加頂塊與坡面工保護，以提升防護功能。因淤積持續上升，部分河段與河道高差已不足1公尺，水利署將再延下游加高其他提段至馬太鞍溪臨時便道上游處全面加高5公尺，預定於1個月內完成，加強河道安全。

水利署也同步推動長期因應措施，包含馬太鞍溪1.8公里河段的全面加高加強興建工程，未來也將採彈性調整加高方式，以因應上游大量泥砂持續下移的特性。目前整體清淤量能每天可達12萬立方公尺。

林元鵬指出，目前600公尺臨時堤防已具備一定保護效能，另1.2公里的臨時加高工程將於1個月內完工，整體臨時設施預計可於年底前完成。明利村1.8公里的永久堤防復建工程，預定明年6月完成。

卓榮泰指示積極趕辦，希望再提前完成；光復地區近3公里堤段則預計明年4月完工，確保在明年颱風季來臨前全面提升保護能力。

