河床種西瓜引爆怒火！族人批縣府無作為、要求設落日條款

針對屏東楓港溪河床種西瓜爭議，縣議員李紀財20日邀集縣政府相關局處至部落向族人說明，但仍遭族人抗議，要求縣府設下落日條款，別再讓人種西瓜。（謝佳潾攝）

針對屏東楓港溪河床種西瓜爭議，縣議員李紀財20日邀集縣政府相關局處至部落向族人說明，縣府當場承諾，若合法承租業者發生重大違規事項，將立即終止契約，但族人憂「重大違規認定模糊」，怒批縣府無作為，要求在民國116年合約到期後設下落日條款，別再讓人種西瓜；此外，立委盧縣一也到場關心並表示，「未登錄地」的釐清結果將於月底出爐。

屏東縣獅子鄉新路部落、也就是丹路村與楓林村，近來頻頻抗議縣府讓業者在楓港溪河床種西瓜，導致部落長年飽受雞屎惡臭味及蒼蠅滿天飛之苦，而在抗議過程中，大家還意外發現西瓜田有大面積超出河道範圍，落在無政府機關管理的「未登錄地」地區，族人更加憤怒。

屏東縣議員李紀財代表部落向縣府遞交陳情書，縣府設下落日條款，別再讓人在河床種西瓜。（謝佳潾攝）

屏東縣楓港溪河床許可種西瓜的面積是31.4公頃，合法承租人13名，租約至116年。（謝佳潾攝）

為解決種西瓜爭議，李紀財20日趁開議期間邀集縣府相關局處至部落說明狀況，而就合法承租部分，縣府祕書長楊慶哲指出，楓港溪許可種西瓜的面積是31.4公頃，合法承租人13名，租約至116年，若在業者無違規下解約屬違約，這是不對的，但期間業者若出現重大違規事項，他允諾將立即終止契約，至於116年後是否繼續租給業者種西瓜，縣府將再審慎評估。

至於「未登錄地」部分，縣府原民處長陳美鈴指出，未登錄的西瓜田約有33公頃，從87年至112年間由獅子鄉公所許可瓜農種植並收租金，直至去年公所發現異狀才停止核發許可，而經發函詢問原民會，確定該地未登錄原住民保留地，所以無法行使原住民諮商同意使用權，需待釐清管理機關後，才能有下一步動作。

原民立委盧縣一也到場關心狀況，他在會中表示，目前國有財產署正研議辦理後續土地登錄事宜，「未登錄地」的釐清結果將於月底出爐。

對於縣府的說明，族人相當不滿，丹路村長高基銘質疑，「重大違規的標準是什麼」？他說，對族人來說，飄雞屎味、引蒼蠅成群就是重大違規，那縣府也是這樣認定嗎？他認為，縣府的承諾對他們來說就是無作為。

楓林村長宋銘德也說，事情發生時，族人立即召開部落會議，結論也很明確，就是終止種西瓜，而今事過1個多月了，縣府到底做了什麼？其他族人也附和道，要求縣府在116年合約到期後設下落日條款，別再讓人種西瓜。

「我只希望西瓜農能感同身受！」羅姓村民則無奈道，縣府說若發現業者有違規，可以開罰懲處，但每次2萬5000元的處罰，對業者會痛嗎？她看到訴求書裡寫著「哭求」兩個字，真的很心痛，為什麼部落要哭求呢？她想起媽媽曬棉被時都要用電風扇吹走蒼蠅，為什麼部落的日常生活要因為瓜農的不公不義，變得如此恐怖？

會議前，部落已先舉牌抗議表達不滿，族人們大喊：「拒絕種植，還我河川！不要屎味！不要蒼蠅！還我美麗的環境！」

