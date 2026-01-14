河床《之間》 橫掃2025 XRMust Awards五項大獎

由河床劇團攜手加拿大 PHI Studio 及希臘歐納西斯文化（Onassis Culture）共同製作的 XR 沉浸式劇場作品《之間》，再傳佳績！該作品在國際沉浸式體驗媒體 XRMust 主辦的第六屆 XRMust Awards 2025 中，一舉奪下五項大獎，包括「最佳體驗」、「最佳敘事」、「最佳空間設計與創意」、「最佳互動及表演」以及「最佳聲音設計」，成為本屆得獎最多、表現最為突出的作品。頒獎典禮將於4月10日於法國巴黎舉行。

XRMust 是歐洲具指標性的沉浸式內容觀察與評論媒體，其年度 XRMust Awards 邀請全球 XR 創作者、策展人、製作人及產業工作者共同評選與投票，反映第一線專業社群對作品品質與創作企圖的高度認可。河床劇團近年以「開房間VR三部曲」屢獲國際肯定，而這次《之間》在 XRMust Awards 奪下五項大獎，更進一步鞏固其在全球 XR 創作版圖中的重要地位。

XRMust 官方特別指出，歷屆評選中，社群投票多集中於少數優秀作品，但單一作品在六項提名中奪下五項獎項仍屬首見，充分顯示《之間》在多個創作面向上皆獲得高度一致的專業肯定。

導演郭文泰（Craig Quintero）於獲獎後表示：「這次的肯定對我們而言是非常大的鼓勵，所有成果都屬於整個跨國團隊、來自不同文化與專業背景的創作者，共同實現了融合劇場語彙與沉浸式科技的創作願景，這份榮耀也屬於所有支持並喜愛《之間》的觀眾。」

《之間》融合沉浸式劇場、VR、AR、動態擷取、3D動畫及 AI 演算等多元技術，建構出跨越實體與虛擬邊界的混合實境劇場體驗。觀眾可身歷其境進入敘事結構，重新思考複製技術、生命延續與人類存在的界線。

河床劇團表示，目前《之間》正積極推動新一波國際巡演計畫，導演郭文泰現正於美國紐約參與 ISPA 表演藝術年會，作品預計2月18日至3月29日在加拿大蒙特婁新媒體藝術中心PHI Center進行為期一個半月的演出，並持續與美國、法國、葡萄牙、韓國等地洽談後續巡演行程。(編輯：楊翎)