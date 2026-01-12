河底撈出失蹤汽車「駕駛座竟躺白骨」！家屬崩潰了

國際中心／綜合報導



對於失蹤者的家屬來說，即便心中已猜到對方恐不在世上，仍舊期盼著失蹤在外的家人們回來的那一天！而在近日，1輛沉沒在河底長達2年的轎車意外被人發現，仔細觀察後竟看見駕駛座有具白骨，接著便揭開了這起沉冤河底2年的離奇悲劇。

根據《Khaosod》報導，事件發生在泰國北碧府、湄公河大壩相連的一條灌溉渠道中。12日這天上午，1名外送員騎車經過河堤時，本是抱著想看看有無釣客的心情往河道上看，沒想到卻意外瞥見水面下隱約浮現的車頂，之後便火速報警，警方隨後出動吊車，發現該車的前、後擋風玻璃，均有大面積碎裂，導致河水在墜河瞬間迅速灌入，但車身其餘部位並無明顯碰撞痕跡。

警方隨後出動吊車，發現該車的前、後擋風玻璃，均有大面積碎裂，駕駛座還有具白骨。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）





令人感到害怕的是，駕駛座上卻驚見一具完整的人類白骨，且已在水中浸泡了相當長時間，推測就是駕駛本人；而在查證車牌後，才發現車主是失蹤了長達2年、塔瑪卡區1間修車廠的61歲老闆，家屬接獲噩耗趕往現場，目睹熟悉的座車被吊掛上岸時，不禁悲慟潰堤。家屬透露，死者自2023年8月中旬清晨離家後，便音訊全無，這2年來全家人動員所有關係、尋遍親友角落卻始終找不到人，完全沒想到人竟然一直沉在河底。

警方推測，死者應該是駕車行經堤岸道路時，因為視線不佳，或車輛失控才不慎衝入運河。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）





警方初步推測，死者當年應該是駕車行經堤岸道路時，因為視線不佳，或車輛失控才不慎衝入運河，由於該處位置隱蔽且無目擊者，這才導致他受困車內溺斃後始終未被發現。目前遺骸已送往關單位進行DNA比對，以確認死者是否就是修車廠老闆本人，同時也將針對車輛損壞狀況進行採證，進一步釐清這場意外的確切成因。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885

