河智媛遭爆難續約樂天！「三本柱」動向成焦點 禹洙漢露面全說了

Mingo（左起）、安芝儇、禹洙漢、河智媛出席電商品牌活動。讀者提供

「樂天女孩」韓援禹洙漢、河智媛人氣超高，然而所屬的「無限夢想」公司負責人已過世，傳出公司出現財務危機，兩人明年是否留在台灣受到關注。今（30日）禹洙漢、河智媛以及Wing Stars安芝儇、Mingo朴旻曙出席電商品牌活動，她們表示還是要以公司公告為主，禹洙漢更提醒球迷：「這些都還沒有確定的事情，我們不是故意要隱藏，大家還是要小心一點，不要輕信網路上的消息。」

Mingo（左起）、安芝儇、禹洙漢、河智媛接受訪問。讀者提供

樂天桃猿棒球隊拿下中華職棒36年冠軍，也是樂天桃猿球團首座冠軍，河智媛、禹洙漢這次沒有在場應援，心裡難免遺憾，河智媛表示：「一加入球隊，樂天就獲勝覺得很開心、很幸運，但沒辦法實際參與也覺得很可惜，有點遺憾。」禹洙漢也與有榮焉，「 第一次待球隊就優勝，身為啦啦隊很開心！」而一旁安芝儇、Mingo也不甘示弱用中文喊：「明年台鋼總冠軍！」強調雖然不確定明年動向，但會為台鋼雄鷹加油。

廣告 廣告

先前李晧禎來台灣遊玩，安芝儇身為好友，特別帶對方去好山好水的花蓮旅遊，她笑說玩得很開心，「但大家都知道我是高雄人，所以還是希望可以帶她去高雄玩。」被問到李晧禎來台是否有提前告知，她也表示：「在拍攝那部影片的時候還不知道，晧禎也還沒決定，但一直都知道晧禎很想念台灣粉絲。」安芝儇透露自己經常會傾聽對方煩惱，成為「諮商師」，也很開心聽到李晧禎想回到台灣。

啦啦隊女神們為品牌站台，擔任活動大使。讀者提供

近來安芝儇、南珉貞、河智媛接連受傷，Mingo也用中文表示，經紀公司一直提醒她要小心，「公司說下一個是我，一直叫我小心不要跌倒。」她也向粉絲喊話：「如果我真的跌倒了，記得要關心我！」她表示，比起避免別跌倒，更困難的是跌倒後如何能帥氣的站起身繼續表演，認為南珉貞非常厲害，「平常就要多練習這方面。」其他成員則坦言，平時跳舞前就會多拉伸，表演時要保持專注謹慎，才能避免受傷意外發生。



回到原文

更多鏡報報導

勝利女神降臨！廉世彬連兩年應援封王 轉戰樂天首季就捧冠

啦啦隊女神一粒為高雄電影節美食帶路 XR DREAMLAND票房破百萬

粿粿沒錢離婚談不攏！范姜彥豐求償1200萬 王子越界不幫出