河智媛、禹洙漢將現身樂天封王遊行！改行程當天來回超有心

河智媛與禹洙漢將現身樂天封王遊行。（圖／翻攝自河智媛、禹洙漢IG）





樂天桃猿勇奪2025中華職棒總冠軍，樂天女孩韓籍成員河智媛與禹洙漢也在11月1日驚喜宣布，將於11月2日現身桃園參加封王遊行，消息一出立刻在社群掀起熱議。韓方經紀人多慧透露：「她們原本對沒能參加台灣大賽感到很遺憾，這次能夠出席真的非常開心！」



原先河智媛與禹洙漢因同時肩負韓華鷹季後賽的應援任務，無法排開預定行程來台，只能透過社群為樂天集氣加油，並表達「無法親臨現場的遺憾」。不過就在韓華鷹於10月31日止步後，兩人立刻調整行程，於11月1日上午在Instagram限時動態驚喜宣布：「明天見！」為樂天封王喜事再添高潮。

韓方經紀人多慧進一步說明：「其實如果韓華鷹被淘汰，原本就有預備的其他行程，但兩人都堅持想親自來台灣、和球迷們一起慶祝，所以臨時改動了行程。」河智媛與禹洙漢將於11月2日當天來回，展現滿滿誠意與熱情，被粉絲大讚「真的太挺樂天了！」

對於樂天封王，河智媛開心表示：「在第一個賽季就能與樂天一起奪冠，我覺得非常榮幸。希望之後也能持續作爲樂天隊的一員應援，下個賽季也一起加油吧！」禹洙漢則感性地說：「雖然自己有很多不熟練、也有很多不足，但真的非常感謝一路支持到最後的粉絲們。沒能在奪冠那一刻一起在場，心裡留下了很多遺憾。」她也坦言，同時兼顧韓國與台灣活動確實辛苦，「大家一直關心我、沒有忘記我，真的非常感謝。多虧你們的愛，我才能順利完成這個賽季！我愛你們！」



