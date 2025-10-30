河智媛、禹洙漢「續約樂天」鬆口給回應！安芝儇明年動向仍未知

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍啦啦隊女神安芝儇、朴旻曙、河智媛、禹洙漢今(30)出席電商品牌活動，四人續約動向受到關注，樂天的河智媛、禹洙漢先前就傳出續約動向成謎，加上她們在台經紀公司詹姓老闆不幸遇害，兩人去留再添未知數，昨被問及此事兩人回答的也相當保守。

朴旻曙(左起)、安芝儇、禹洙漢、河智媛出席電商活動。(記者林欣穎攝)

河智媛、禹洙漢動向受到關注，兩人前陣子才雙雙喊話「明年見」，讓粉絲猜測即可能續約留下，河智媛表示續約一事要以「公司公告為主」，禹洙漢則說這些都還沒有確定，「不是故意隱藏，比較小心一點，網路上流傳的消息不要相信，以公告為主」。

廣告 廣告

而日前樂天桃猿隊拿下中職冠軍，台鋼雄鷹的安芝儇、朴旻曙不甘示弱地用中文放話：「明年台鋼總冠軍！」至於兩人續留，她們同樣說合約還不確定。

近期富邦的韓援南珉貞在應援時扭到腳，朴旻曙說對方有找她討拍，經過休養，狀況有好轉，安芝儇日前到高雄騎腳踏車也因為不熟悉跌倒，臀部留下一小塊瘀青所幸無大礙，朴旻曙則幽默說公司有叫她小心，很可能下一個就換她。

【看原文連結】

更多自由時報報導

59歲坣娜驚傳死訊！情定280億猶太富商老公 生前封麥成絕響

坣娜驚傳死訊享年59歲 圈內密友悲痛喊：不敢相信是真的

打臉粿粿！國文老師解密「抓出聲明語病」全網震驚：突破盲點

時空旅人？粿粿偷吃王子 他9個月前留下「神預言」網瘋朝聖！

