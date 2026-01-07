河村勇輝重返公牛 簽雙向合約

公牛與日籍後衛河村勇輝簽下雙向合約。（翻攝自公牛X）

記者洪淑蕙╱綜合外電報導

美國職籃NBA芝加哥公牛當地時間6日宣布，與日籍後衛河村勇輝簽下雙向合約。為了騰出名額，球隊釋出佛勞爾斯。

根據公牛官網報導，身高172公分、體重72公斤的河村勇輝，在2025-26年球季為公牛出戰兩場季前賽，平均上場10.8分鐘，繳出3.0分、4.0籃板和4.0助攻。不過，他也因受傷遭公牛釋出。

在加入公牛之前，河村勇輝已有1季NBA經驗，2024-25年球季曾在曼菲斯灰熊出賽22場（皆為替補），平均上場4.2分鐘，貢獻1.6分、0.5籃板與0.9助攻。

來自日本山口縣柳井市的河村勇輝在加入NBA前於日本職籃B.League效力5個球季（2019～2024年），代表三遠新鳳凰（2019-20）及橫濱海盜（2020-24）共出賽167場。

B.League生涯期間，河村場均出賽27.1分鐘，每場拿下16.7分、3.0籃板與7.3助攻，並在2022-23年球季獲選最有價值球員（MVP）與年度最佳後衛，同時兩度入選B.League年度最佳5人。

河村自2021-22年起成為日本國家隊成員，並曾參加2024年奧運，也是所有參賽球員中唯一能繳出場均至少20.0分與7.0助攻的球員。