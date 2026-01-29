河正宇自曝遭孔曉振「洗臉惡評」爆料：害我得盲腸炎

由《與神同行》男星河正宇自編、自導、自演的翻拍新作《四人行，不行》，集結了孔曉振、金東旭、李荷妮等夢幻卡司。這不僅是河正宇與孔曉振繼《真愛，純屬虛構？》後，時隔13年的重量級合體，背後更隱藏了一段「卑微導演與強勢製作人」的爆笑內幕。

河正宇透露，當初將初稿交給孔曉振時，竟然換來對方整整一小時的電話「洗臉」。孔曉振直言不諱地質疑：「歐巴！這到底要怎麼拍？」面對這番「史詩級惡評」，河正宇非但沒生氣，反而拿出低姿態承諾會修改到她滿意為止，甚至誇大誘惑：「妳一定會因為這部片拿影后！」

對此，孔曉振帥氣回應：「得獎不重要，我更想聽到河正宇稱讚我真的演得很好。」這種專業上的相愛相殺，展現了兩人深厚的交情。

孔曉振在片場不僅是女主角，更被劇組公認為「地下製作人」與「行動隊長」。她笑稱自己比起同輩，似乎更容易「管住哥哥們」，並點名河正宇與孔劉是她唯二能管住的哥哥。

這份強大氣場讓河正宇壓力山大，他打趣表示，孔曉振對他的不足之處完全不留情面，甚至開玩笑說自己殺青後得盲腸炎，「80% 絕對是因為孔曉振」！

除了主演，孔曉振更發揮「行動隊長」的實力，親自遞劇本邀請李荷妮。李荷妮感性回憶，兩人在《料理絕配Pasta》後相隔多年再度合作，當時還是新人的她對前輩充滿憧憬，直言：「女演員能再次合作非常不容易，錯過這次可能就沒了！」因此義無反顧地決定加入這場混亂又精彩的「四人行」。

孔曉振在片中飾演一名美術老師，與丈夫的關係趨於平淡，卻因聽見樓上夫妻激烈的性愛碰撞聲，意外點燃內心深處的渴望。一場原本禮貌的晚餐邀約，演變成失控的情感大告白，將在充滿黑色幽默的節奏中，探討婚姻與慾望的灰色地帶。

