河正宇隔13年合作孔曉振！壓力大到得盲腸炎

▲河正宇（後）與孔曉振（前）時隔13年再度合作《四人行，不行》，為了讓女方點頭演出，河正宇壓力大到得盲腸炎。（圖／采昌國際多媒體 提供）

[NOWnews今日新聞] 河正宇時隔13年再度合作孔曉振推出全新電影《四人行，不行》，將在2月6日於台灣上映。河正宇受訪時提及，為了邀請女方加入演出團隊可是耗費苦心，不僅大幅修改劇本，還向孔曉振保證「演了一定得影后」，沒想到最後搞得自己壓力非常大，電影殺青後還得了盲腸炎，讓他笑說：「有80%絕對是因為孔曉振！」

河正宇為孔曉振大改劇本！壓力大到得盲腸炎

由河正宇自編、自導、自演的話題喜劇《四人行，不行》，集結孔曉振、金東旭、李荷妮同台演出，尚未上映便話題不斷。河正宇近日受訪時自爆，為了成功邀請孔曉振點頭演出，不僅親手大改劇本，還一度被對方給出「史詩級惡評」，壓力大到笑稱電影殺青後竟罹患盲腸炎，「有 80% 絕對是因為孔曉振！」

河正宇透露，孔曉振從一開始就是他的第一順位人選，「她不是那種靠說服就會被說服的演員。」但當他把初版劇本交出去後，卻接到孔曉振長達一小時的電話，對方毫不留情直問：「歐巴，這個你到底要怎麼拍？」河正宇坦言雖然知道對方出於好意，但壓力瞬間倍增，只能承諾會在正式開拍前全力修改劇本，甚至誇大表示：「妳一定會因為這部作品拿下最佳女主角獎。」對此，孔曉振笑說自己其實並不在意是否得獎，「我最想聽到的，是河正宇導演說『這個演員真的演得很好』。」她坦言，比起獎項，更渴望得到身為導演、也是演員的河正宇對演技的肯定。

▲孔曉振（如圖）被劇組喻為行動隊長，給予河正宇許多製作上的意見。（圖／采昌國際多媒體 提供）

《四人行，不行》劇情！笑料尷尬齊飛

在《四人行，不行》中，孔曉振飾演一名婚姻逐漸冷卻的美術大學老師，因樓上夫妻過於熱烈的生活聲響，意外喚醒內心被壓抑的情感，進而邀請對方共進晚餐，卻引爆一場失控又充滿暗示的情感告白。河正宇也直言，孔曉振是全劇組唯一「制得住他」的人，對他的不足之處毫不留情。

此外孔曉振更被劇組形容為「行動隊長」，她也是促成李荷妮加盟的重要關鍵。李荷妮回憶，當初正值拍戲結束、身體帶傷又要照顧孩子，一度難以下決定，但孔曉振適度給予空間、又持續關心進度，最終促成合作。河正宇也表示，多虧孔曉振在中間協調，才讓選角達到他心中的完美比例。《四人行，不行》翻拍自西班牙獲獎名作，描述兩對夫妻在一場看似平凡的晚餐中，逐步試探情感與道德界線，笑料與尷尬齊飛，電影將於2月6日在台灣上映，四位實力派演員的火花對手戲備受期待。

▲河正宇（如圖）拍片壓力大，笑稱拍完後得盲腸炎都是因為孔曉振。（圖／采昌國際多媒體 提供）

