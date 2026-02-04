河正宇《四人行，不行》直球拆解婚姻禁忌 金東旭一句話道出婚姻關鍵

由《與神同行》票房男星河正宇自編、自導、自演，孔曉振、金東旭、李荷妮攜手主演的話題之作《四人行，不行》，即將在本週五（2/6）於台灣大膽獻映。值得一提，本片藉由性喜劇基調，進而探討婚姻關係，然而河正宇卻是四位演員當中唯一的單身漢，他也試圖從自己的觀點去詮釋：「只要曾談過戀愛、與異性相處過，哪怕只有一點點類似經驗，其實都能理解並接受這個故事。」已經結婚兩年，並將在今年升格當爸的金東旭，也誠實分享夫妻經營之道，並有感而發：「坦誠最難做到，但也是最簡單的解決方法。」

已婚金東旭談夫妻經營之道 單身河正宇對婚姻仍保持開放態度

現年42歲的金東旭，曾在電影《B咖大翻身》、《與神同行》等多部作品與河正宇同台演出，這次透過《四人行，不行》首度與「導演河正宇」合作，他表示：「一切既新鮮又陌生，過去一起拍電影時，往往會相處一整年，對他作為演員的樣子早已經非常熟悉；但以導演身份來看，所有瞬間都像是第一次，讓人覺得很神奇，也非常有意思。我覺得作為演員與導演，我們之間的默契也是相當不錯。」他坦言一直想跟河正宇再度合作，這回終於如願，面對全片大量台詞與表演能量，他也不喊辛苦：「這部作品的排練量，相當於其他五部作品加起來那麼多，也因為我們的台詞量特別多，讓演員之間的默契相對重要，所以我們真的排練了很多次，排練後也改了劇本不少地方。對我們這群演員來說，正宇哥比任何人都更了解我們的狀態，而他對演員的照顧也無微不至。」

▲ 已婚的金東旭分享夫妻之道就是要坦誠。（圖：采昌）

金東旭在本片飾演表面看來冷淡，內心卻交織著自尊與敏感的獨立電影導演，更因為情感的長期消磨，與孔曉振飾演的老婆相敬如「冰」。不過現實生活已經結婚兩年的他，對片中的夫妻關係表示：「我還沒長時間經歷過婚姻，所以不能說完全理解角色的夫妻情感，但如果想到長期交往的戀人，還是會有共鳴之處。我試圖呈現這種自然狀態，並不是參考某對夫妻，而是想像在這種情境下會有什麼樣的情感。」他也自我反思，希望自己不要變成像角色那樣：「很多時候，情感的疏離是悄悄累積的，就像電影一樣，為了不讓這種疏離感累積，夫妻需要共同努力。」他也有感而發「坦誠」是自己的夫妻經營之道：「坦誠最難做到，但也是最簡單的解決方法，所以我也努力保持坦誠，儘管仍有不足之處就是了。」另一方面，身為全片唯一單身的主要演員，河正宇也一派輕鬆表示：「從私生活角度來看，單身有優缺點。看到別人有家庭，確實會有些羨慕，但畢竟到現在都是自己選擇一個人生活，所以那份羨慕應該也只是短暫的。」他也補充：「不過，我並不是反對婚姻的人，對未來仍然保持開放態度。」

《四人行，不行》故事強到各國翻拍 美國版競標價破1200萬美元

值得一提的是，《四人行，不行》翻拍自西班牙獲獎名作《隱藏的情人》（Sentimental）。全片雖然發生在單一空間、一夜之間，但片中蘊含的情感紋理、關係密度與想像力卻幾近無限。河正宇表示：「看完原作後，內心深深被觸動，這是一部會讓人思考的作品，餘韻非常強烈。雖然故事發生在同一個空間，但角色絲毫不會讓人感到乏味，充滿投入感與個性；人物之間的對話與情感結構，是不斷向外擴張的。」

▲ 河正宇（右）與金東旭（左）多次合作拍片，已經培養出良好默契。（圖：采昌）

他並透露故事的戲劇張力真的十分強大：「美國也正在進行翻拍，我能理解為什麼會有那麼多國家想翻拍這部作品。」而河正宇所提到的美國翻拍版《The Invite》，正是由女星奧莉薇亞魏爾德（Olivia Wilde）自導自演，塞斯羅根（Seth Rogen）、潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）、艾德華諾頓（Edward Norton）共同主演。該片日前在日舞影展首映後大獲好評，包括A24、Neon、Netflix、Apple、Searchlight等多家知名發行買家，都對北美發行權利展現高度興趣。最後確認由A24得標，據悉最高競標價格已經超過1200萬美元（約新台幣3.58億元），足見本片故事的精采程度，讓眾多發行商都爭相搶購。

由河正宇自編、自導、自演，孔曉振、金東旭、李荷妮攜手主演的話題性喜劇《四人行，不行》，即將在本週五（2/6）於台灣大膽獻映。

