河水變藍 馬來西亞暫停稀土礦場運作

馬來西亞天然資源及環境永續部長佐哈里(Johari Abdul Ghani)19日表示，在當局針對一條主要河川遭投訴變藍展開調查之後，已暫停在霹靂州(Perak)西部的一處稀土礦場、以及2處錫礦場的運作。

佐哈里告訴國會，在民眾通報霹靂河(Perak River)的部份河段變色之後，當局已經展開調查。霹靂河是馬來西亞半島第二長的河川。

他表示，初步調查發現，由MCRE Resources Sdn Bhd營運的稀土礦場所排放的液體，和這條河川的顏色相符。當地的輻射指標也發現高達13貝克(becquerels)，遠高於對這個項目的初步環境影響評估報告中所准許的1貝克限制。

佐哈里說，調查目前聚焦在採礦過程中使用的化學物品種類、以及是否和當局通報的訊息一致。

MCRE並未立即回覆評論佐哈里談話的要求。

根據這家礦業公司的網頁，MCRE運作的是馬來西亞的第一個稀土採購項目，採用的是中國稀土業者分享的所謂原地浸出法(in-situ leaching)。

馬來西亞估計擁有1600萬噸的稀土儲量，雖然試圖在與日俱增的全球需求中獲益，但缺乏開採與加工處理的專門技術。

馬來西亞一直和中國針對可能興建的提煉廠進行談判，並在上個月與美國簽署稀土開發協議。