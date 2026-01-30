河濱公園驚險一幕！宜蘭三國中生見義勇為 救人後低調離開 背影照曝光

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

宜蘭市河濱公園昨（29）日下午出現感人畫面，3名國中男學生前往球場途中，發現一名長者受傷倒地、頭部流血，立刻上前協助並通報救護車。直到確認長者安全送上擔架後，3人才低調離開，善行令人動容。

3名學生為宜蘭國中九年級生劉昊均、黃子恩、藍浚愷，當天下午相約前往河濱公園土坡球場打球，途中發現一名長者倒臥地面，頭部血流不止，且無法自行起身。3人隨即上前關心，並撥打電話通報救護人員。

在救護人員抵達前，3人全程陪伴在側，協助照看傷者，直到親眼見到長者被抬上擔架、送上救護車後，才悄然離開現場。一對目擊過程的老夫婦深受感動，特地拍下3人背影，並前往宜蘭國中學務處表達感謝。

校方依照片確認，助人的正是劉昊均、黃子恩與藍浚愷。3人事後低調表示，當下只是看到有人需要幫忙，雖然長者意識清楚，但已無法行動，因此立即通報並陪伴等候救援。

宜蘭國中校方也肯定3名學生在緊急情況下保持冷靜、主動伸出援手，展現難得的同理心與責任感，值得表揚。校方感性表示：「謝謝他們，讓這個世界多了一點溫暖！」

