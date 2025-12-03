河濱公園 再增5處科技執法

新北市河濱公園再增五處科技執法點，圖為土城城林人工濕地自行車道出入口已設置標示，遏止汽機車違規闖入。（新北高灘處提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

為維護民眾到河濱遊憩安全與品質，新北市府高灘地工程管理處持續加強河濱公園的車輛管制措施，至今設置廿二處科技執法點；其中近期再增設五處科技執法設備並展開為期三個月的宣導期，預定一一五年二月二十日正式執法，違規者 將取締開罰，全力遏止汽機車違規闖入。

高灘處指出，近期新增五處科技執法點為：新店區親情河濱人行步道、蘆洲區蘆堤二號陸橋、三重區忠孝碼頭自行車道、中和區遠雄左岸陸橋、土城區人工濕地自行車道，另取消二座車阻，方便民眾進出河濱公園，以遏止違規車輛駛於園區。

高灘處長黃裕斌表示，新北河濱是市民休憩的重要場域，經不斷滾動式檢討，在於違規車輛常出沒節點再增設車牌辨識系統，以遏止違規車輛進入，保障民眾用路安全。

黃裕斌表示，為提供河濱安全的遊憩場域，高灘處與警察局交通大隊互相配合，今年一月至九月統計共取締開罰三二二五件違規者，均依道交條例不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，處九百元以上一千八百元以下罰鍰。

高灘處指出，新北市河濱公園目前已公告禁止微型電動二輪車進入，自明年一月一日起，科技執法除取締違規汽機外，微電動二輪車違規將一併取締，可裁罰三百元至一千二百元；新增五處科技執法點則宣導期至明年二月十九日，二月二十日起正式取締違規，呼籲民眾務必遵守河濱園區進出通行之管理規定，不要心存僥倖。