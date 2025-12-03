河濱科技執法再增5處杜絕違規 新北高灘處：2026年2/20起開罰

248251203a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市政府高灘地工程管理處為確保市民享有高品質、安全的河濱遊憩環境，宣布將強化園區的車輛管制。繼先前設置的22處科技執法點，今年度已再增設5套設備，並規劃3個月的宣導期。新的27處科技執法系統將於民國115年2月20日起正式啟動，嚴格取締違規闖入的汽機車，全力維護河濱公園的遊憩安全。

高灘處處長黃裕斌強調，河濱區域是市民重要的休閒場所，為確實保障行人及單車客安全，高灘處依據長期違規熱點進行滾動式檢討，決定擴大佈署車牌辨識系統，以杜絕車輛違規進入。本次新增的5處科技執法點分佈於新店（親情河濱人行步道）、蘆洲（蘆堤2號陸橋）、三重（忠孝碼頭自行車道）、中和（遠雄左岸陸橋）及土城（人工濕地自行車道）等區域，同時移除2座車阻，在兼顧進出便利性的同時，強化園區管理。

高灘處與新北市警局交通大隊緊密合作，共同致力於提供更安全的遊憩環境。根據統計，今年1月至9月間，河濱公園已累計開罰約3225件違規事件。這些裁罰主要依據道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款，針對不遵守交通標誌、標線、號誌指示的行為，處以新臺幣900元至1800元不等罰鍰。

黃裕斌進一步說明，由於河濱公園人潮密集，主要以單車及步行活動為主，為了全面提升安全性，園區已公告禁止微型電動二輪車進入。自115年1月1日起，這類車輛的禁行令將正式納入科技執法取締範圍。屆時，除了傳統的汽機車違規，微型電動二輪車違規也將一併受到處罰，裁罰金額依道交條例第73條第1項第2款規定，為新臺幣300元至1200元。

高灘處鄭重呼籲所有使用者務必遵守園區通行規定，切勿心存僥倖，以免因違規受罰而蒙受金錢損失。

