河濱縣本季首現流感致死 衛生官員促打疫苗

南加內陸河濱縣公共衛生局20日表示，西河濱縣一名年長居民成為今年流感季首例通報的與流感相關死亡病例，衛生官員呼籲民眾及早接種疫苗，避免流感在假期時加速擴散。

根據衛生局新聞稿，這名超過65歲的死者身分未公布，初步研判並未接種本季流感疫苗。縣公共衛生官員切溫絲基（Jennifer Chevinsky）醫師說：「這起死亡案例令人遺憾地提醒我們，流感對年長者與有慢性病者威脅極大，也讓家屬面臨失去親人的悲痛。」民眾務必協助家中高風險成員及時接種疫苗。

目前，急診室就診數據、廢水監測與其他健康指標顯示，河濱縣的流感活動仍屬低度。然而衛生官員指出，隨著感恩節與冬季假期旅行潮陸續到來，流感傳播速度可能上升。

衛生局提醒，年長者、5歲以下幼童、孕婦、免疫力較弱者，以及患有氣喘、糖尿病或心臟疾病的人，都是流感重症高風險族群。建議6個月以上民眾每年接種流感疫苗，以降低重症與住院風險。

此外，官員也呼籲民眾落實基本防疫措施，包括勤洗手、咳嗽或打噴嚏時遮掩口鼻、生病時留在家中休息，並在室內場合考慮佩戴口罩，以降低病毒傳播機會。

