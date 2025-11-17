河粉店打工惹禍？越南新娘依親遭拒 被令14天出境 夫嘆：婚後反被拆散

實習記者藍子瑄／綜合報導

跨國夫妻因移民署遣返而被迫分隔兩地。（示意圖／Pixabay）

一對台越新婚夫妻近日面臨「結完婚卻被迫分隔兩地」的困境。台灣丈夫小鄭與越南籍妻子阮妹（皆化名）今年在越南完成結婚手續，10月底也回台補登記取得身分證與戶籍資料，原以為婚後生活終於步上正軌，未料向移民署申請「依親居留」時竟遭當場駁回，阮妹更收到必須在14天內出境的通知，讓夫妻倆崩潰直呼，彷彿被迫成了牛郎織女。

據《CTWANT》報導，這起糾紛源於阮妹過去的工作許可爭議。她在台就學期間曾到阿姨所經營的河粉店幫忙，畢業後依法申請聘僱許可，但去年8月遭勞動局臨檢時，被認定雇用許可登記的職務為「經理人」，實際卻從事收拾餐盤、打掃等一般勞務，因而依《就業服務法》開罰店家15萬元並移送勞動部續處。後續移民署依違規紀錄撤銷阮妹的居留資格並裁定遣返，雖然夫妻曾成功聲請暫緩執行，但在訴願遭駁回後，驅逐令於今年11月再度生效。

廣告 廣告

面對再次被要求離境，夫妻倆無助又心急。小鄭擔心妻子一旦回越南，至少一年無法再辦依親，兩人被迫分隔兩地，未來還可能被懷疑是假結婚，「明明所有程序都照政府規定來，卻換來更大的家庭風險。婚姻還沒開始就要先遠距，真的很心酸。」

台北市勞動局表示，河粉店容留外籍人士從事與許可不符的工作屬實，15萬元已是裁罰基準的最低額度，並無特別針對。移民署則指出，阮妹曾在台非法工作的事證明確，因此依法廢止居留並限制一定期間不得來台，執法程序符合規範。目前當事人已提出行政救濟，後續將由權責機關依法審認。

更多三立新聞網報導

鳳凰颱風逼近！台東農民好急日夜搶收稻米、香蕉 嘆：再不割就血本無歸

鳳凰颱風來勢洶洶！台東急關閉步道、封山防災 林保署示警：別拿命冒險

鳳凰颱風暴力吞沒菲律賓！10萬人急撤離 專家示警「2災情」：不是風雨

鳳凰颱風逼近！外國人憂台灣恐剩泡麵吃 網友神招曝光：不可能餓到

