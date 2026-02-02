河輪慢遊歐洲4國！可樂旅遊獨包「世紀之星號」 萊茵河上吃台味牛肉麵
記者李鴻典／台北報導
搶攻高端旅遊市場，可樂旅遊宣布與世紀遊輪合作，獨家包下2026年全新下水的歐洲河輪「世紀之星號」，於10月底推出10至13天河輪團體旅遊商品，行程將沿著萊茵河，一次走訪瑞士、法國、德國、荷蘭等多國河岸城市，讓旅客可以體驗歐洲文化與河輪慢遊的魅力。「世紀之星號」團體行程1月29日正式開賣，每人最低190,800元起（含小費），3月20日前報名還可享早鳥優惠第二人折2萬元。
歐洲飛航郵輪（Fly Cruise）市場近年急速升溫，2025年參團人次較2024年大幅成長2.5倍。進一步觀察發現，旅客對郵輪的選擇也從「大型海輪」逐漸轉向精緻的「小型河輪」，可以直接航行於城市核心，深度探索河岸小鎮與歷史景點，深受重視旅遊質感的旅客青睞，也帶動河輪旅遊商品詢問度持續攀升。
可樂旅遊獨家包下世紀遊輪「世紀之星號」10月23日出發之8天7夜航次，行程自瑞士藝術之都「巴塞爾」啟航，沿著萊茵河順流而下，串聯法國童話小鎮科瑪與歐洲議會所在地史特拉斯堡，並走訪德國歷史名城施派爾、曼海姆、海德堡、葡萄酒之鄉呂德斯海姆及科隆，最終抵達充滿運河風情的荷蘭阿姆斯特丹，透過河輪慢遊的方式，品味沿岸城市的人文及歷史風光。
「世紀之星號」預計於今年8月於歐洲全新下水，船體採用新一代環保混合動力系統，有效降低航行噪音與震動，並以可再生燃油進行營運，全面符合歐盟環保規範，在提升旅遊舒適度的同時，也實踐永續旅遊理念。
在內部空間部分，「世紀之星號」僅容納174名旅客、共設87間客房，提供套房、法式露臺房與標準房三種房型選擇，營造寬敞且私密的航行氛圍。船上同時設有全景餐廳、全景酒吧、全景酒廊及健身房等公共空間，旅客可在舒適的環境中，一邊享受精緻服務，一邊欣賞歐洲河岸城市與自然景致。
「世紀之星號」主打全包式服務並配置中、英文雙語服務團隊全程隨行，團費皆已包含Starlink衛星網路、船上餐飲、指定酒水、岸上觀光行程、船上活動、小費等，旅客皆無須支付額外費用。餐飲設計結合沿岸國家特色料理與中式菜色，針對可樂旅遊包船航次還特別規劃「台味」驚喜，早餐時段提供粥品、麵點，甚至連台式牛肉麵也能在船上享用，滿足不同旅客的味蕾需求。
初春限定粉紅療癒！樂天旅遊揭2026日本不能錯過的「賞櫻溫泉」
賞櫻向來是日本初春旅遊的一大亮點，每年 3 月至 4 月初的櫻花花期，總吸引大量旅客湧入。看準初春賞櫻旅遊對舒適度與行程彈性的需求，樂天旅遊依據平台最新旅客偏好與排名數據，精選三大「賞櫻溫泉」主題地點，各具不同櫻花景觀特色，且所屬溫泉皆名列樂天旅遊所統計出的前三大人氣溫泉地。同時推出Sakura Sale，主打多波段入住選擇、長住宿優惠及全年適用的彈性住房機制。
靜岡縣「河津櫻花 × 熱海溫泉」：從早春櫻花到溫泉暖湯，一次收進初春風景，樂天旅遊推薦「伊豆高原龜之井飯店」。大分縣「枝垂櫻之里 × 別府溫泉」：柔美枝垂櫻，搭配別府溫泉的慢旅節奏，樂天旅遊推薦入住「由布院溫泉美星 Kirara 旅館」，作為結合枝垂櫻賞花與別府溫泉體驗的理想選擇。栃木縣「那須櫻花祭 × 那須溫泉」：千年名湯相伴，高原櫻花迎來春日氣息，樂天旅遊推薦入住「那須 Epinard 飯店」。飯店規模完善，設施齊全，並設有溫泉空間，能同時滿足家庭旅客與希望放鬆休憩的需求。
樂天旅遊Sakura Sale即日起限時開跑至2月27日，活動期間提供超過千張優惠券，並同步推出訂房8折優惠，且可與飯店原有方案疊加使用，讓旅客以更彈性的預算規劃日本行程。本次優惠適用住宿期間最長達一年，無論是提前安排2026年日本賞櫻之旅，或趁季節造訪結合櫻花與溫泉的特色勝地，皆可把握檔期提前卡位，從容展開一趟專屬於自己的「粉色療癒」之旅。
2026-2027日本北海道雪村即將開賣！Club Med推「限時10天」最低價優惠
隨著旅遊選項日益多元，旅客在規劃行程時需花費大量時間搜尋與比價，研究更指出，高達七成旅客在完成預訂後仍擔心未取得最優惠價格，顯示「旅遊比價焦慮」已成為普遍現象。尤其滑雪假期同時涵蓋住宿、機票、滑雪課程、雪具租借等多項安排，使決策壓力更加明顯。
新上任的 Club Med 台灣珂境總經理江佩書表示：「觀察旅客在規劃雪季假期時，往往最關心住宿價格與機票浮動，以 Club Med 食宿全包假期為例，若在 1 至 2 月旺季出發，提早預訂可較臨近出發時預訂節省至少五成；機票方面也建議及早規劃，以台北—札幌航線為例，若能提早約 10 個月購票，相較出發前 3 個月最高可節省近六成。透過提早預訂，旅客可降低不確定性帶來的比價壓力，更能將時間與心力重新放回對雪季假期體驗本身的期待。」
搶先佈局下個雪季，Club Med 推出限時 10 天保證最低價優惠，凡於 2026 年 2 月 3 日至 2 月 12 日期間下訂 6 天 5 夜北海道滑雪食宿全包假期，3 至 4 月春雪期間出發最低每人只要 36,800 元；若鎖定明年春節出發，食宿全包假期每人最高即可省下 7 萬元。
Club Med 於日本北海道共設有 4 座滑雪度假村，從親子家庭、滑雪初學者，到偏好靜謐放鬆的大人系旅客，皆能依旅遊目的與同行成員，找到最合適的雪季假期選擇。其中，Club Med Tomamu 與 Club Med Kiroro Grand 本館以親子友善與滑雪新手友好的雪地環境聞名，整體雪坡坡度平緩，並擁有極佳的鬆軟雪質，適合全家一同體驗滑雪樂趣；Club Med Sahoro 坐落於大雪山國家公園旁，被譽為絕佳的滑雪秘境，近期更全面升級餐飲服務，推出全球首間日式居酒屋主題餐廳，為雪後時光增添更多風味選擇；而主打靜謐、成人專屬體驗的「謐境探索系列」 Club Med Kiroro Peak 行館，則提供頂級設施與升級服務，特別適合熱愛冒險、同時追求身心放鬆的旅客。
香港迪士尼樂園度假區年度春日盛會「達菲與好友同萌遊」甜蜜回歸
每年春天，「達菲與好友同萌遊」都為香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）帶來滿滿春日氣息，邀喜愛達菲與好友的賓客，再次於年度限定的盛會相遇！今年自 2026 年 3 月 20 日至 6 月 7 日止，賓客將可再次沉浸於達菲與好友的繽紛魅力之中。
無論是一路相伴的忠實粉絲，或是首次踏入這段奇妙旅程的探索者，都將被香港迪士尼精心準備的一系列全新體驗與驚喜打動。賓客不僅可與換上全新春日服裝的七位達菲與好友，在城堡舞台演出中一起唱跳；還能帶著心愛玩偶，探索園區內更多「可愛座」拍照打卡點。到了夜晚，更可在酒店內與萌友共度溫馨療癒的睡衣互動時光，讓歡樂氛圍充滿度假區每個角落。
即日起至 2026 年 6 月 7 日，賓客可購買「連玩 2 日門票」，以正價 1 日門票多加港幣 100 元的優惠價格，於有效期內連續入園2日，延續跟達菲與好友相伴的美好時光；凡於「達菲與好友同萌遊」活動期間使用「連玩 2 日門票」入園的賓客，更可於首次入園當日進入「迪士尼好友Live：城堡派對」城堡舞台匯演指定觀賞專區一次，近距離感受萌友們的熱力演出！同時可搭配「連住兩晚起 7 折」酒店優惠，讓這趟春日旅程更加盡興。
