河道變遷雙北分界錯亂 黃心華提2建議促跨域治理解
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導
台北市和新北市分界線錯落的管理問題近日引發熱議。由於早年行政區劃多以河道作為界線，但隨時間推移，河流改道、地貌變遷，導致現地地形與行政邊界出現明顯落差，部分區域竟出現同一塊土地由台北市與新北市分別管理的離奇現象。
新北市議員黃心華在總質詢中指出，新店區景文街是最典型的案例，雖然門牌屬於新北市，但部分區域卻由台北市負責維護，形成「一岸兩制」的特殊景象。
黃心華直言，這種情況不僅存在於新店，像五分埤等以河道分隔的雙北交界地區，也出現類似錯界問題。他憂心若分界線與實際管理區域脫節，將造成土地權責模糊，影響道路養護、環境清潔、防疫消毒與動物管理等工作，形成本應合作卻無人管的「灰色地帶」。
黃心華提出2項解套建議：一是盤點行政邊界與現地河道差異，納入跨域治理議題進行專案檢討；二是依據《地方制度法》第7條，透過縣市協調或報請中央調整界線。他特別提到景文街146巷，這條巷道串連碧潭風景區與雙北河濱自行車道，但因權責不明，始終沒有辦法落實改善，讓這條串連雙北河濱自行車道及碧潭風景區之間的最後一哩路，成為良好的自行車騎乘環境。
對此，新北市長侯友宜表示，雙北確實有多處類似情況，市府將透過雙北合作平台積極協調處理。民政局長林耀長補充，目前中央已通過《行政區劃程序法》，未來可依實際地貌申請調整界線。侯友宜也承諾將儘速辦理景文街會勘，盼藉由雙北攜手合作，改善環境、完善休憩空間，讓「雙北綠色生活圈」構想真正落實。
照片來源：新北市議員黃心華服務處提供
