河邊北街車禍事故 導致1男OHCA、休克

三重區河邊北街與河邊北街六十八巷口發生交通事故。(圖:三重分局提供)

▲三重區河邊北街與河邊北街六十八巷口發生交通事故。(圖:三重分局提供)

新北市三重分局二十三日表示，一一五年一月二十三日十三時三十一分左右，在新北市三重區河邊北街與河邊北街六十八巷口發生交通事故。三重分局接到報案後，立即派員前往現場。

經了解，肇事駕駛李男（二十二歲，酒測值待驗）騎乘重型機車，載著乘客簡男（二十四歲），沿河邊北街朝長元街方向行駛。疑似因闖紅燈，與林男（五十四歲，酒測值0）駕駛的小客車在起步時發生碰撞。事故造成李男心臟驟停，簡男則出現休克，兩人已送醫急救。

處置措施方面，三重分局在接報後立即派遣警力前往現場進行交通疏導，並引導車流。全案依規定進行現場調查、勘查、採證照相及測繪紀錄，詳細肇事原因仍待進一步釐清。