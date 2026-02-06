河邊戲水出大事！46人遭食人魚攻擊..1人重傷「截肢保命」 血腥畫面曝光

阿根廷46人在河邊戲水遭食人魚攻擊。圖／翻攝自《The Sun》、photoAC

阿根廷近日發生一起恐怖喋血案，大批民眾在河川中游泳時，遭到食人魚攻擊，造成46人嚴重撕裂傷，其中1人傷勢嚴重，手指慘遭截肢，消息曝光後震驚當地社會。

戲水險送命！46人遭食人魚攻擊「咬下大片皮肉」

根據《太陽報》報導，這起駭人意外發生在1日，多名遊客在阿根廷維多利亞縣（Victoria）的巴拉那河（Paraná River）戲水消暑時，突遭食人魚群攻擊。傷者隨即被緊急送往費爾明・薩拉貝里醫院（Hospital Fermín Salaberry）接受治療，初步統計共有46人受傷。

廣告 廣告

當地衛生部門表示，患者從兒童到成年人都有，身上有著大大小小的傷口，大部分的人腳部被撕咬下大塊皮肉，場面相當驚悚。

海灘救生員馬丁（Alejandro Martin）表示，此次意外共造成46人受傷，大部分人傷勢嚴重，整整用完了3個緊急救難包協助傷患處理傷口，其中一名傷者過於嚴重，最終截去一根手指保命。

回憶起當時場景，馬丁透露，大批民眾紛紛傳出哀號，稱遭到食人魚攻擊，於是馬上下令所有遊客離開水面。確認已經將所有人帶離岸邊後，並在現場插上紅色警告旗，示警外人勿再靠近。

阿根廷46人在河邊戲水遭食人魚攻擊。圖／翻攝自《The Sun》

醫院也透露，巴拉那河沿岸早就設置警示標誌，不過仍有大批民眾違反規定，進入管制水域，呼籲民眾應守規矩，遠離危險水域，並看管好兒童，若不慎被咬傷，應立即就診尋求專業協助。

對此，專家解釋，夏季高溫加上河水水位下降，導致食人魚變得活躍，民眾不應隨意靠近。

食人魚咬傷人不是第一次！救生員呼籲設置防護網

馬丁透露，為了民眾的安全，過去曾不斷呼籲政府在該河域沿岸應該設置2公尺高的防護網、浮標，以及鍊條，讓民眾無法隨意闖入，如今再發生嚴重意外，希望政府能正視該問題。

事實上，這並非首次傳出食人魚傷人，不久前在巴西，有一名2歲女童因與父母走散，不小心掉進亞馬遜河中，不到幾秒鐘的時間，女童馬上就被一大群食人魚攻擊。父母於落水約5分鐘後找到女童，不過一切都太晚了，女童已經被啃得面目全非，明顯死亡。



回到原文

更多鏡報報導

愛妻喝到爛醉！夫深夜飛奔回家反遭「九陰白骨爪」伺候 背後原因暖哭網友

民間英雄殞落！11月大搜救犬遭迷暈打死...警方找到時只剩「一包狗肉」

好尷尬！外國觀光客一屁股坐進「喪家辦桌」還想點餐...家屬連碰2次笑了

減肥19公斤胸部沒縮水！反從L長到N...大到放棄穿著內衣