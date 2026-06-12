河野洋平辭世衝擊日中交流！貿促會訪北京喊卡 難與習近平會晤

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日本政壇重量級人物、前眾議院議長河野洋平日前辭世，日中高層交流傳出變數，日媒引述知情人士透露，由河野洋平生前擔任會長的日本國際貿易促進協會，已決定推遲原訂於21日至24日訪問北京的代表團行程。

日本前眾議院議長河野洋平。（圖／美聯社）

中方通知「難安排領導層會面」

日本《共同社》報導，消息指出，河野洋平於8日去世後，中方已向日方表示，原本規劃的中方高層會晤安排出現困難，因此訪問計畫被迫延期。報導表示，日本國際貿易促進協會原本規劃於21日至24日率團訪問北京，並希望藉此與中方領導層進行交流，推動雙邊經貿合作。

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然而，河野辭世後，作為代表團重要象徵人物的缺席，使原先安排受到影響。知情人士透露，中方通知日方，與大陸國家主席習近平等領導層的會面，難以按原計畫進行，因此雙方決定延後訪問。這次訪問原本也配合22日至26日在北京舉行的「中國國際供應鏈促進博覽會」進行，旨在加強雙方經貿交流與合作。

河野洋平長年被視為日本政壇重要的知中派人物，也是推動日中民間與經貿交流的重要代表，2001年在任外相時，曾反對發放訪日簽證給台灣前總統李登輝。

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