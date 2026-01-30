油價再度上漲！中油預估下週汽柴油漲0.3、0.6元

市場對美國與伊朗之間的緊張局勢感到擔憂，導致國際油價上漲。根據油價公式的估算，下週汽油價格預估將上調0.3元，柴油價格則將上漲0.6元，其中柴油的漲幅為今年以來的第二高。中油預計將於2月1日中午12點正式公布具體調整幅度。

下週油價預估再度漲價。（資料照／中天新聞）

全球油市供應受到影響，國際油價已經突破五個月以來的新高，漲幅超過3%。根據最新油價公式估算，下週油價可能調漲：汽油原本應大漲0.6元、柴油大漲0.6元，但因本週汽油吸收0.1元影響，汽油漲幅進一步擴大至0.7元、柴油維持漲0.6元。然而，考量亞鄰最低價限制後，最終預估汽油漲0.3元、柴油漲0.6元。

值得注意的是，柴油漲幅達0.6元，是今年繼1月19日汽油漲0.8元、柴油漲0.9元後，柴油的第二大漲幅。

若中油下週正式調整，預計新零售價格為：

92無鉛汽油每公升27.4元

95無鉛汽油每公升28.9元

98無鉛汽油每公升30.9元

超級柴油每公升26.3元

這次調整反映出全球市場的動盪，消費者需提前做好加油準備，以免受到價格上漲的影響。實際調幅待中油2月1日12點對外公布。

