油價再降！中油宣布明起汽、柴油價格各調降0.4元

台灣中油公司自明（22）日凌晨0時起汽、柴油價格各調降0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛汽油每公升27.9元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24.8元。

中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調降0.4元，已低於日、韓、港、星等亞洲鄰近國家。

本周依油價公式及政府調降貨物稅，汽、柴油每公升各共2元及1.5元調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至11月底止，台灣中油共吸收約64.44億元。實際零售價格以各營業點公告為準，亞鄰油價資訊請參考全球資訊網。

