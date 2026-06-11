油價凍漲苦撐！中油前5個月已吸收460億 祭2措施補缺口

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因戰事致採購成本升高且借款利率上升，中油今年編列137億元利息預算，後續將透過增補預算及增資方案，由行政院協助改善財務。(示意圖) 圖：翻攝自中油臉書(資料照)

[Newtalk新聞] 為穩定油價，中油今年前5個月已吸收460億元，對此，經濟部次長賴建信指出，油氣供應已盤點至年底，將「不計成本」維持物價。此外，中油也強調，因戰事致採購成本升高且借款利率上升，中油今年編列137億元利息預算，後續將透過增補預算及增資方案，由行政院協助改善財務。

受到中東戰事影響，中油已連續十週凍漲油價。根據中油統計，今年前5個月主要產品吸收金額合計為460.53億元，包括天然氣吸收223.6億元、汽油吸收98.97億元、柴油吸收78.61億元及桶裝瓦斯吸收59.35億元。對此，經濟部次長賴建信今日於立法院經濟委員會前受訪表示，經濟部已針對油氣供應盤點至今年底，中油將不計成本，朝向量足價穩的目標努力。

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除了油價吸收外，中油今年編列137億元利息預算，較去年增加。有立委指出，企業借錢通常是「借低還高」，但中油借新債的利率為1.85％，償還舊債的利率卻是1.6％，顯見因財務緊絀導致利息多付20億元。立委憂心，即便目前央行升息機率不高，但若未來升息，中油虧損恐將更為嚴峻。

對此，中油董事長方振仁說明，中油去年實際利息支出已高達115億元；今年因市場借款利率增加，加上戰事導致高成本進口油品與天然氣陸續到貨並需現金支付，利息支出勢必比去年增加，因此編列137億元屬於核實編列。目前中油改善財務之作法，仍以增補預算及增資規劃為主，現正由行政院推動中。

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